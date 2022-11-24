https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html

На стороне ВСУ воюют наемники из 54 стран, заявил СК

На стороне ВСУ воюют наемники из 54 стран, заявил СК - РИА Новости, 24.11.2022

На стороне ВСУ воюют наемники из 54 стран, заявил СК

Наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:18

2022-11-24T15:18

2022-11-24T15:38

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке, сообщается на сайте СК РФ.По данным российских следователей, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, а также различные иностранные государственные органы и общественные организации."Часть наемников участвует в вооруженном конфликте в Донбассе с 2014 года, многие имеют боевой опыт участия в конфликтах в странах Ближнего Востока. В результате проведенной работы зафиксировано участие около тысячи наемников из 54 стран. При этом наиболее активными странами в части поставки Украине живой силы являются Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва", - говорится в релизе.Отмечается, что указом президента Украины Петра Порошенко еще в 2016 году был легализован прием на военную службу в Вооруженные силы Украины иностранцев. По оценке СК РФ, принятие таких мер свидетельствует о том, что "политическим и военным руководством Украины заранее планировалось нападение на Донецкую и Луганскую Народные Республики".В СК РФ также акцентировали внимание на создании "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", куда поступают на службу иностранные наемники из разных стран. "Подписав с ВСУ контракт, иностранцы получают заработную плату, им предлагается оформить гражданство Украины в упрощенном порядке. Указанные мероприятия произведены в целях увеличения численности ВСУ и легализации наемничества. Подобные действия демонстрируют стремление киевского режима избежать ответственности, предусмотренной международными нормами права", - добавляется в сообщении.Кроме того, российские следователи фиксируют то, что коллективный Запад обучает украинских силовиков. "Среди иностранных военных специалистов, проводивших инструктаж по обращению с иностранным оружием, боевому слаживанию, ведению боя в различных условиях - представители США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши, Литвы и других. Кроме того, в ходе допросов пленных получены сведения о наличии в составе вооруженных формирований Украины граждан Великобритании и Швеции, которые обучали военнослужащих действиям при оказании первой медицинской помощи", - отметили в СК РФ.Поставками оружия Украине, по подсчетам ведомства, занимаются "не менее 25 государств", из них 21 – члены НАТО. В число поставленного оружия и боеприпасов входит 122-миллиметровые снаряды к РСЗО, 125-миллиметровые снаряды к танкам, 120-миллиметровые и 60-миллиметровые минометные боеприпасы, гаубицы и снаряды к ним, гранатометы, БПЛА, вертолеты, танки, противотанковые управляемые ракеты NLAW, ракетные комплексы Javelin и другая техника.

https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html

https://ria.ru/20221114/tank-1831333847.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, россия