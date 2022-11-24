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В новом здании Музеев Московского Кремля будет в три раза больше экспонатов - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/muzeikremlya-1833938808.html
В новом здании Музеев Московского Кремля будет в три раза больше экспонатов
В новом здании Музеев Московского Кремля будет в три раза больше экспонатов - РИА Новости, 24.11.2022
В новом здании Музеев Московского Кремля будет в три раза больше экспонатов
Основные работы в новом здании Музеев Московского Кремля могут завершиться к концу 2024 года, сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина. Площадь этого РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:26
2022-11-24T14:26
культура
новости культуры
елена гагарина
музеи
московский кремль (музей-заповедник)
выставки
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Основные работы в новом здании Музеев Московского Кремля могут завершиться к концу 2024 года, сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина. Площадь этого пространства составляет 80 тысяч квадратных метров.Она пояснила, что сейчас идут отделочные работы в средних торговых рядах. Точный адрес нового здания: Красная площадь, дом 5."Это 80 тысяч квадратных метров, это огромная площадь, я имею в виду не ту площадь, которую будут занимать коллекции, а площадь здания в общем – это и фондохранилища, это и офисные помещения, и мастерские, и выставочные залы, это и постоянные экспозиции, и зоны для приема посетителей, и кассы, кафе, магазины, лекционные залы и так далее", – заявила Гагарина журналистам.Количество выставляемых экспонатов увеличится примерно в три раза.Сейчас ММК с архитекторами разрабатывают конструкции витрин, отметила директор. "Витрины должны быть вписаны в эти сложные пространства архитектурные, поэтому, я надеюсь, как только мы решим вопрос с витринами, мы сможем вам сказать, когда здание будет завершено и начнется переезд", – пояснила она.Кроме того, новое пространство будет более удобным для туристов: планируется принимать до пяти миллионов путешественников в год, добавила Гагарина.
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новости культуры, елена гагарина, музеи, московский кремль (музей-заповедник), выставки
Культура, Новости культуры, Елена Гагарина, Музеи, Московский Кремль (музей-заповедник), Выставки
14:26 24.11.2022
 
В новом здании Музеев Московского Кремля будет в три раза больше экспонатов

Площадь нового здания Музеев Московского Кремля составляет 80 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид со Спасской башни Московского Кремля
Вид со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Основные работы в новом здании Музеев Московского Кремля могут завершиться к концу 2024 года, сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина. Площадь этого пространства составляет 80 тысяч квадратных метров.
Она пояснила, что сейчас идут отделочные работы в средних торговых рядах. Точный адрес нового здания: Красная площадь, дом 5.
"Это 80 тысяч квадратных метров, это огромная площадь, я имею в виду не ту площадь, которую будут занимать коллекции, а площадь здания в общем – это и фондохранилища, это и офисные помещения, и мастерские, и выставочные залы, это и постоянные экспозиции, и зоны для приема посетителей, и кассы, кафе, магазины, лекционные залы и так далее", – заявила Гагарина журналистам.
Количество выставляемых экспонатов увеличится примерно в три раза.
Сейчас ММК с архитекторами разрабатывают конструкции витрин, отметила директор. "Витрины должны быть вписаны в эти сложные пространства архитектурные, поэтому, я надеюсь, как только мы решим вопрос с витринами, мы сможем вам сказать, когда здание будет завершено и начнется переезд", – пояснила она.
Кроме того, новое пространство будет более удобным для туристов: планируется принимать до пяти миллионов путешественников в год, добавила Гагарина.
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КультураНовости культурыЕлена ГагаринаМузеиМосковский Кремль (музей-заповедник)Выставки
 
 
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