https://ria.ru/20221124/motorsich-1833988135.html

СБУ заявила о предотвращении вывоза активов президента "Мотор Сич"

СБУ заявила о предотвращении вывоза активов президента "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.11.2022

СБУ заявила о предотвращении вывоза активов президента "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила вывоз элитного автопарка, оружия и антикварных вещей, принадлежащих президенту промышленного гиганта... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:02

вячеслав богуслаев

украина

мотор сич

в мире

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила вывоз элитного автопарка, оружия и антикварных вещей, принадлежащих президенту промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, стоимость которых оценивается в сотни миллионов гривен.Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал президента харьковского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ."Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По материалам следствия, удалось установить круг участников сделки, ими якобы оказались несколько руководителей структурных подразделений завода, которые "пытались скрыть имущество председателя" завода на территории подконтрольных коммерческих структур. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли: семь элитных автомобилей, четыре из которых раритетные, один катер, три охотничьих ружья и винтовку, большое количество предметов древности народов Европы. В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц, уточнили в ведомстве.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20221119/svo-1832677016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав богуслаев, украина, мотор сич, в мире, служба безопасности украины