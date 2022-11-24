https://ria.ru/20221124/miro-1833971089.html

В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви

В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви - РИА Новости, 24.11.2022

В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви

Едва ли шаги по отстранению от Русской православной церкви вроде мироварения в Киеве уберегут Украинскую православную церковь от дальнейших преследований,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:16

2022-11-24T15:16

2022-11-24T15:16

религия

николай балашов

киев

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Едва ли шаги по отстранению от Русской православной церкви вроде мироварения в Киеве уберегут Украинскую православную церковь от дальнейших преследований, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее синод УПЦ постановил возобновить мироварение в Киеве. Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века, однако "из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась". Мироварение является привилегией независимой церкви. По сложившейся практике, миро варили в Москве и отправляли в приходы РПЦ, в том числе в Киеве."В Русской церкви до 1917 года была практика, что миро варили в Москве и Киеве. Но тогда это никем не воспринималось как угроза единству Церкви, оно не стояло под вопросом. А сегодня (решение Синода УПЦ варить миро самостоятельно, в Киеве – ред.) воспринимается как некий шаг к дальнейшему отстранению от Русской церкви. Поможет ли это нашим украинским братьям избежать тех гонений, преследований, которые они сейчас испытывают? Не думаю", - сказал Балашов.Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако, как уточнили РИА Новости в РПЦ, во времена Российской империи была практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве.Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов.В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. 23 ноября депутат Верховной рады Ирина Фриз заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. 22 ноября украинское издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/obyski-1833733748.html

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