https://ria.ru/20221124/miro-1833971089.html
В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви
В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви - РИА Новости, 24.11.2022
В РПЦ отреагировали на важное решение Украинской церкви
Едва ли шаги по отстранению от Русской православной церкви вроде мироварения в Киеве уберегут Украинскую православную церковь от дальнейших преследований,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:16
2022-11-24T15:16
2022-11-24T15:16
религия
николай балашов
киев
украина
москва
русская православная церковь
украинская православная церковь
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Едва ли шаги по отстранению от Русской православной церкви вроде мироварения в Киеве уберегут Украинскую православную церковь от дальнейших преследований, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее синод УПЦ постановил возобновить мироварение в Киеве. Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века, однако "из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась". Мироварение является привилегией независимой церкви. По сложившейся практике, миро варили в Москве и отправляли в приходы РПЦ, в том числе в Киеве."В Русской церкви до 1917 года была практика, что миро варили в Москве и Киеве. Но тогда это никем не воспринималось как угроза единству Церкви, оно не стояло под вопросом. А сегодня (решение Синода УПЦ варить миро самостоятельно, в Киеве – ред.) воспринимается как некий шаг к дальнейшему отстранению от Русской церкви. Поможет ли это нашим украинским братьям избежать тех гонений, преследований, которые они сейчас испытывают? Не думаю", - сказал Балашов.Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако, как уточнили РИА Новости в РПЦ, во времена Российской империи была практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве.Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов.В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. 23 ноября депутат Верховной рады Ирина Фриз заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. 22 ноября украинское издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html
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николай балашов, киев, украина, москва, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины, ирина фриз
Религия, Николай Балашов, Киев, Украина, Москва, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ирина Фриз
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Едва ли шаги по отстранению от Русской православной церкви вроде мироварения в Киеве уберегут Украинскую православную церковь от дальнейших преследований, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее синод УПЦ постановил возобновить мироварение в Киеве. Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века, однако "из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине
прекратилась". Мироварение является привилегией независимой церкви. По сложившейся практике, миро варили в Москве
и отправляли в приходы РПЦ, в том числе в Киеве.
"В Русской церкви до 1917 года была практика, что миро варили в Москве и Киеве. Но тогда это никем не воспринималось как угроза единству Церкви, оно не стояло под вопросом. А сегодня (решение Синода УПЦ варить миро самостоятельно, в Киеве – ред.) воспринимается как некий шаг к дальнейшему отстранению от Русской церкви. Поможет ли это нашим украинским братьям избежать тех гонений, преследований, которые они сейчас испытывают? Не думаю", - сказал Балашов.
Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако, как уточнили РИА Новости в РПЦ, во времена Российской империи
была практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве.
Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов.
В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ)
осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
Весной 2022 года в Верховную раду
внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. 23 ноября депутат Верховной рады Ирина Фриз
заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.
В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. 22 ноября украинское издание "Страна.ua
" сообщало, что СБУ
"пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса
и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.