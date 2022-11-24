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Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года - РИА Новости, 24.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221124/mashiny-1833905638.html
Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года
Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года - РИА Новости, 24.11.2022
Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года
Нижегородские медучреждения получат 157 новых легковых автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:55
2022-11-24T12:55
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Нижегородские медучреждения получат 157 новых легковых автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Обновление парка автотранспорта запланировано благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение"."Новые автомобили поступят почти в 40 медицинских учреждений региона. Благодаря национальному проекту транспорт получат муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. В этом году мы уже вручали автомобильную технику медучреждениям, в основном, крупных районов. О необходимости обновления автопарка в больницах мне много говорили в ходе поездок в районы. Программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая по инициативе президента России, позволяет сделать эту работу комплексной", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Новые автомобили будут использоваться для подвоза медиков в различные населенные пункты и для доставки пациентов в медучреждения. Общая стоимость заключенных контрактов – более 123 миллионов рублей."Санитарный автомобиль на базе легковой машины российского производства хорошо подходит для эксплуатации как в городских условиях, так и в сельской местности. Это вполне доступный автомобиль, имеющий большой дорожный просвет и увеличенный ход подвески. Закупая такой автотранспорт, мы повышаем доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html
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общество, глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
12:55 24.11.2022
 
Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года

Нижегородские медучреждения получат 157 новых автомобилей в начале 2023 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Нижегородские медучреждения получат 157 новых легковых автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновление парка автотранспорта запланировано благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".
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"Новые автомобили поступят почти в 40 медицинских учреждений региона. Благодаря национальному проекту транспорт получат муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. В этом году мы уже вручали автомобильную технику медучреждениям, в основном, крупных районов. О необходимости обновления автопарка в больницах мне много говорили в ходе поездок в районы. Программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая по инициативе президента России, позволяет сделать эту работу комплексной", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Новые автомобили будут использоваться для подвоза медиков в различные населенные пункты и для доставки пациентов в медучреждения. Общая стоимость заключенных контрактов – более 123 миллионов рублей.
"Санитарный автомобиль на базе легковой машины российского производства хорошо подходит для эксплуатации как в городских условиях, так и в сельской местности. Это вполне доступный автомобиль, имеющий большой дорожный просвет и увеличенный ход подвески. Закупая такой автотранспорт, мы повышаем доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
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Нижегородская областьОбществоГлеб НикитинНижегородская областьРоссия
 
 
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