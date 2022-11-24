https://ria.ru/20221124/mashiny-1833905638.html

Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года

Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года - РИА Новости, 24.11.2022

Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в начале 2023 года

Нижегородские медучреждения получат 157 новых легковых автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:55

2022-11-24T12:55

2022-11-24T12:55

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Нижегородские медучреждения получат 157 новых легковых автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Обновление парка автотранспорта запланировано благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение"."Новые автомобили поступят почти в 40 медицинских учреждений региона. Благодаря национальному проекту транспорт получат муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. В этом году мы уже вручали автомобильную технику медучреждениям, в основном, крупных районов. О необходимости обновления автопарка в больницах мне много говорили в ходе поездок в районы. Программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая по инициативе президента России, позволяет сделать эту работу комплексной", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Новые автомобили будут использоваться для подвоза медиков в различные населенные пункты и для доставки пациентов в медучреждения. Общая стоимость заключенных контрактов – более 123 миллионов рублей."Санитарный автомобиль на базе легковой машины российского производства хорошо подходит для эксплуатации как в городских условиях, так и в сельской местности. Это вполне доступный автомобиль, имеющий большой дорожный просвет и увеличенный ход подвески. Закупая такой автотранспорт, мы повышаем доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html

https://ria.ru/20221123/meditsina-1833744078.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, глеб никитин, нижегородская область, россия