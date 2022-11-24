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Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 24.11.2022
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Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 24.11.2022
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:42
2022-11-24T11:44
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
https://ria.ru/20221123/gosduma-1833699855.html
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
11:42 24.11.2022 (обновлено: 11:44 24.11.2022)
 
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла закон о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
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Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.
Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
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