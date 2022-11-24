https://ria.ru/20221124/kuban-1834077494.html

Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае

Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае - РИА Новости, 24.11.2022

Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае

Депутаты Краснодарского края обратились в правительство с просьбой продлить работу мусорных полигонов в регионе, сообщило Законодательное собрание Кубани (ЗСК). РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T21:36

2022-11-24T21:36

2022-11-24T21:36

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края обратились в правительство с просьбой продлить работу мусорных полигонов в регионе, сообщило Законодательное собрание Кубани (ЗСК).Уточняется, что депутаты обратились с просьбой о внесении изменений в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", дающих возможность использования до 1 января 2026 года полигонов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих необходимой документации, но при строгом соблюдении установленных законодательством санитарно-эпидемиологических норм и правил.Как отметил первый зампред комитета по экологии ЗСК Андрей Булдин, в крае в процессе реализации реформы отрасли обращения с отходами выявлен ряд проблем."Одной из основных и наиболее острых является сокращение оставшейся емкости полигонов и отсутствие мощностей для захоронения ТКО", - пояснили в ЗСК.Так, было установлено, что подавляющее большинство полигонов либо уже исчерпали свою вместимость, либо исчерпают ее в ближайшее время, добавил парламентарий."Перспектива закрытия части полигонов в крае поставит под угрозу будущий курортный сезон, создаст неудобства и дискомфорт для значительной части населения края. Мы рассчитываем на понимание федерального центра в этом важном вопросе. И, уверен, наше мнение будет принято во внимание", – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20221116/kuban-1832074425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, виктория абрамченко, краснодарский край, россия