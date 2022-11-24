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Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае
Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае - РИА Новости, 24.11.2022
Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае
Депутаты Краснодарского края обратились в правительство с просьбой продлить работу мусорных полигонов в регионе, сообщило Законодательное собрание Кубани (ЗСК). РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T21:36
2022-11-24T21:36
2022-11-24T21:36
краснодарский край
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виктория абрамченко
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края обратились в правительство с просьбой продлить работу мусорных полигонов в регионе, сообщило Законодательное собрание Кубани (ЗСК).Уточняется, что депутаты обратились с просьбой о внесении изменений в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", дающих возможность использования до 1 января 2026 года полигонов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих необходимой документации, но при строгом соблюдении установленных законодательством санитарно-эпидемиологических норм и правил.Как отметил первый зампред комитета по экологии ЗСК Андрей Булдин, в крае в процессе реализации реформы отрасли обращения с отходами выявлен ряд проблем."Одной из основных и наиболее острых является сокращение оставшейся емкости полигонов и отсутствие мощностей для захоронения ТКО", - пояснили в ЗСК.Так, было установлено, что подавляющее большинство полигонов либо уже исчерпали свою вместимость, либо исчерпают ее в ближайшее время, добавил парламентарий."Перспектива закрытия части полигонов в крае поставит под угрозу будущий курортный сезон, создаст неудобства и дискомфорт для значительной части населения края. Мы рассчитываем на понимание федерального центра в этом важном вопросе. И, уверен, наше мнение будет принято во внимание", – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20221116/kuban-1832074425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, виктория абрамченко, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Общество, Виктория Абрамченко, Краснодарский край, Россия
Кубанские депутаты попросили продлить работу мусорных полигонов в крае
Кубанские депутаты попросили правительство продлить работу мусорных полигонов в крае
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края обратились в правительство с просьбой продлить работу мусорных полигонов в регионе, сообщило Законодательное собрание Кубани (ЗСК).
"На сессии депутаты приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко
в связи с необходимостью урегулирования отдельных вопросов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутаты обратились с просьбой о внесении изменений в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", дающих возможность использования до 1 января 2026 года полигонов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих необходимой документации, но при строгом соблюдении установленных законодательством санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Как отметил первый зампред комитета по экологии ЗСК Андрей Булдин, в крае в процессе реализации реформы отрасли обращения с отходами выявлен ряд проблем.
"Одной из основных и наиболее острых является сокращение оставшейся емкости полигонов и отсутствие мощностей для захоронения ТКО", - пояснили в ЗСК.
Так, было установлено, что подавляющее большинство полигонов либо уже исчерпали свою вместимость, либо исчерпают ее в ближайшее время, добавил парламентарий.
"Перспектива закрытия части полигонов в крае поставит под угрозу будущий курортный сезон, создаст неудобства и дискомфорт для значительной части населения края. Мы рассчитываем на понимание федерального центра в этом важном вопросе. И, уверен, наше мнение будет принято во внимание", – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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