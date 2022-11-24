https://ria.ru/20221124/kosovo-1833965172.html

Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам

Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам - РИА Новости, 24.11.2022

Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам

Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:00

2022-11-24T15:00

2022-11-24T15:00

в мире

жозеп боррель

александр вучич

альбин курти

косово

сербия

брюссель

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в скором времени в Брюссель и обсудить договоренности по автомобильным номерам, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге."Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косово и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о … нормализации отношений", - сообщил он.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.

https://ria.ru/20221124/serbiya-1833915148.html

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сербия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз