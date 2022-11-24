Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам
Глава Дипломатии ЕС Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить сделку по автономерам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в скором времени в Брюссель и обсудить договоренности по автомобильным номерам, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.
"Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косово и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о … нормализации отношений", - сообщил он.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.