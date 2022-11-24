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Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам - РИА Новости, 24.11.2022
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Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам
Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам - РИА Новости, 24.11.2022
Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам
Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:00
2022-11-24T15:00
в мире
жозеп боррель
александр вучич
альбин курти
косово
сербия
брюссель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в скором времени в Брюссель и обсудить договоренности по автомобильным номерам, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге."Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косово и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о … нормализации отношений", - сообщил он.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.
https://ria.ru/20221124/serbiya-1833915148.html
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в мире, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Сербия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
15:00 24.11.2022
 
Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить в Брюсселе сделку по автономерам

Глава Дипломатии ЕС Боррель пригласил Вучича и Курти обсудить сделку по автономерам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти приехать в скором времени в Брюссель и обсудить договоренности по автомобильным номерам, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.
"Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косово и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о … нормализации отношений", - сообщил он.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:15
Вучич предупредил о трудностях после договоренности по номерам в Косово
 
В миреЖозеп БоррельАлександр ВучичАльбин КуртиКосовоСербияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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