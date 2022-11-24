https://ria.ru/20221124/koronavirus-1833866016.html
В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1058 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:15
2022-11-24T11:15
2022-11-24T11:15
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москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1058 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1058, госпитализированы 244 человека, выздоровели 810 человек, 14 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1 351 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 250 366 случаев коронавируса, выздоровели 3 058 890 человек, умер 46 905 человек.
https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19
В Москве выявили 1058 новых случаев заражения коронавирусом