https://ria.ru/20221124/koronavirus-1833866016.html

В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 244 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1058 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1058 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1058, госпитализированы 244 человека, выздоровели 810 человек, 14 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1 351 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 250 366 случаев коронавируса, выздоровели 3 058 890 человек, умер 46 905 человек.

https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва