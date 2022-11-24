https://ria.ru/20221124/konferentsiya-1833988034.html
Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных
Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных
Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" и РЖД вместе с университетами провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и обещал РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:02
2022-11-24T16:02
2022-11-24T16:30
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" и РЖД вместе с университетами провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и обещал принять в этом участие."Прошу наши крупнейшие компании "Росатом" и РЖД вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке Сбера организовать уже в следующем году и провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, а министерство промышленности совместно с индустриальными партнерами - конференцию по новым промышленным технологиям. Постараюсь тоже найти время и принять в этом участие", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Президент добавил, что нужно обязательно пригласить туда коллег из других стран.
https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, технологии, владимир путин, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД, Технологии, Владимир Путин, Россия
16:02 24.11.2022 (обновлено: 16:30 24.11.2022)
Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных
Путин поручил "Росатому" и РЖД провести конференцию по новым технологиям передачи данных