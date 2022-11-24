https://ria.ru/20221124/konferentsiya-1833988034.html

Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных

Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поручил провести конференцию по новым технологиям передачи данных

Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" и РЖД вместе с университетами провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и обещал РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:30

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" и РЖД вместе с университетами провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и обещал принять в этом участие."Прошу наши крупнейшие компании "Росатом" и РЖД вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке Сбера организовать уже в следующем году и провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, а министерство промышленности совместно с индустриальными партнерами - конференцию по новым промышленным технологиям. Постараюсь тоже найти время и принять в этом участие", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Президент добавил, что нужно обязательно пригласить туда коллег из других стран.

https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, технологии, владимир путин, россия