https://ria.ru/20221124/kitay-1833941954.html

Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге

Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге - РИА Новости, 24.11.2022

Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге

Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:41

2022-11-24T14:41

2022-11-24T14:41

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству."Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнеров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области", - сообщается в релизе."Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.

https://ria.ru/20221121/neft-1833089936.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, усть-луга, газпром, экономика