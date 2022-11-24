Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221124/kitay-1833941954.html
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге - РИА Новости, 24.11.2022
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге
Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:41
2022-11-24T14:41
россия-китай: главное
россия
китай
усть-луга
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_55a36fbeeef52222d77ee8d19de2b690.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству."Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнеров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области", - сообщается в релизе."Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
https://ria.ru/20221121/neft-1833089936.html
россия
китай
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_123:0:2678:1916_1920x0_80_0_0_30a2635f93a487b97c31fa3f14e7db59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, усть-луга, газпром, экономика
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Усть-Луга, Газпром, Экономика
14:41 24.11.2022
 

Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНа территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга.
На территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга. - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
На территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнеров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области", - сообщается в релизе.
"Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".
Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.
В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 14:29Россия-Китай: Главное
Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайУсть-ЛугаГазпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала