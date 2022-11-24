https://ria.ru/20221124/kitay-1833941954.html
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге - РИА Новости, 24.11.2022
Россия заинтересована в участии Китая в проектах газокомплексов в Усть-Луге
Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:41
2022-11-24T14:41
2022-11-24T14:41
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству."Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнеров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области", - сообщается в релизе."Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, усть-луга, газпром, экономика
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Усть-Луга, Газпром, Экономика
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в участии Китая в проекте создания газохимического и газоперерабатывающего комплексов в Усть-Луге, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнеров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного
в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области", - сообщается в релизе.
"Русхимальянс", СП "Газпрома
" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".
Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.
В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.