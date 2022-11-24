https://ria.ru/20221124/kinoteatr-1834029742.html

Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году

Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022

Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году

"Москино" пострадало от ухода западных студий с российского рынка не так сильно, как коммерческие сети, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:24

2022-11-24T18:24

2022-11-24T18:25

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наталья мокрицкая

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. "Москино" пострадало от ухода западных студий с российского рынка не так сильно, как коммерческие сети, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Кроме того, удалось отремонтировать кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда". Залы откроются для посетителей с нового года.По ее словам, "Москино" продолжает работать со сложным авторским кино и сотрудничать с "Московским долголетием", показывает фильмы для молодежи.Также в планах – показывать проекты, снятые совместно с дружественными странами, добавила Мокрицкая в ходе заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы."Сейчас мы готовим новый проект по киносодружеству, мы будем показывать наши ко-продукции, 1970-80-х и начала 90-х годов", – рассказала Мокрицкая.Она отметила, что надо продолжать сотрудничать в этом направлении и сейчас.

https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1834024304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, наталья мокрицкая, москва, москино, куда сходить