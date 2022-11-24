https://ria.ru/20221124/kinoteatr-1834029742.html
Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году
Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022
Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году
"Москино" пострадало от ухода западных студий с российского рынка не так сильно, как коммерческие сети, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:24
2022-11-24T18:24
2022-11-24T18:25
культура
новости культуры
наталья мокрицкая
москва
москино
куда сходить
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. "Москино" пострадало от ухода западных студий с российского рынка не так сильно, как коммерческие сети, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Кроме того, удалось отремонтировать кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда". Залы откроются для посетителей с нового года.По ее словам, "Москино" продолжает работать со сложным авторским кино и сотрудничать с "Московским долголетием", показывает фильмы для молодежи.Также в планах – показывать проекты, снятые совместно с дружественными странами, добавила Мокрицкая в ходе заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы."Сейчас мы готовим новый проект по киносодружеству, мы будем показывать наши ко-продукции, 1970-80-х и начала 90-х годов", – рассказала Мокрицкая.Она отметила, что надо продолжать сотрудничать в этом направлении и сейчас.
https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1834024304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, наталья мокрицкая, москва, москино, куда сходить
Культура, Новости культуры, Наталья Мокрицкая, Москва, Москино, куда сходить
18:24 24.11.2022 (обновлено: 18:25 24.11.2022)
Три отремонтированных кинотеатра заработают в Москве в 2023 году
Директор "Москино": кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда" заработают с нового года
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. "Москино" пострадало от ухода западных студий с российского рынка не так сильно, как коммерческие сети, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Кроме того, удалось отремонтировать кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда". Залы откроются для посетителей с нового года.
По ее словам, "Москино" продолжает работать со сложным авторским кино и сотрудничать с "Московским долголетием", показывает фильмы для молодежи.
Также в планах – показывать проекты, снятые совместно с дружественными странами, добавила Мокрицкая в ходе заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы.
"Сейчас мы готовим новый проект по киносодружеству, мы будем показывать наши ко-продукции, 1970-80-х и начала 90-х годов", – рассказала Мокрицкая.
Она отметила, что надо продолжать сотрудничать в этом направлении и сейчас.