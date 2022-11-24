https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833959694.html
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее - РИА Новости, 24.11.2022
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее
Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:42
2022-11-24T14:42
2022-11-24T14:42
туризм
южная корея
здоровье - общество
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147606/83/1476068353_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_85a43f4841d773284473fefc556f48af.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из России, это большая редкость, сказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.Ранее в четверг южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.В свою очередь, гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина рассказала РИА Новости, что смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет."Южная Корея - в принципе "бьюти"-страна, и там в приоритете вопрос по пластической хирургии. Но, как и везде, есть и разные "подпольные" клиники. Возможно, это повлияло на данную ситуацию. Но, скажу честно, на моей памяти это первый случай", - сказал Глотов."Мы туристическая компания и оказываем в первую очередь туристические услуги для того, чтобы турист попал в страну. Мы достаточно плотно общались с различными клиниками типа клиники "Самсунг" и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это заведение вряд ли бы такой момент допустило", - добавил он.
https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html
https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147606/83/1476068353_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_882aef431aa8797696feedcce90f08d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, здоровье - общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Южная Корея, Здоровье - Общество, Туризм, Новости - Туризм
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее
В China Travel назвали несчастные случаи из-за пластики в Южной Корее большой редкостью
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из России, это большая редкость, сказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.
Ранее в четверг южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.
В свою очередь, гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина рассказала РИА Новости, что смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет.
"Южная Корея - в принципе "бьюти"-страна, и там в приоритете вопрос по пластической хирургии. Но, как и везде, есть и разные "подпольные" клиники. Возможно, это повлияло на данную ситуацию. Но, скажу честно, на моей памяти это первый случай", - сказал Глотов.
"Мы туристическая компания и оказываем в первую очередь туристические услуги для того, чтобы турист попал в страну. Мы достаточно плотно общались с различными клиниками типа клиники "Самсунг" и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это заведение вряд ли бы такой момент допустило", - добавил он.