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Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее - РИА Новости, 24.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833959694.html
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее - РИА Новости, 24.11.2022
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее
Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:42
2022-11-24T14:42
туризм
южная корея
здоровье - общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из России, это большая редкость, сказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.Ранее в четверг южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.В свою очередь, гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина рассказала РИА Новости, что смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет."Южная Корея - в принципе "бьюти"-страна, и там в приоритете вопрос по пластической хирургии. Но, как и везде, есть и разные "подпольные" клиники. Возможно, это повлияло на данную ситуацию. Но, скажу честно, на моей памяти это первый случай", - сказал Глотов."Мы туристическая компания и оказываем в первую очередь туристические услуги для того, чтобы турист попал в страну. Мы достаточно плотно общались с различными клиниками типа клиники "Самсунг" и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это заведение вряд ли бы такой момент допустило", - добавил он.
https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html
https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html
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южная корея, здоровье - общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Южная Корея, Здоровье - Общество, Туризм, Новости - Туризм
14:42 24.11.2022
 
Туроператор отметил высокий уровень пластической хирургии в Южной Корее

В China Travel назвали несчастные случаи из-за пластики в Южной Корее большой редкостью

© Fotolia / Robert PrzybyszПластическая хирургия
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Fotolia / Robert Przybysz
Пластическая хирургия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из России, это большая редкость, сказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.
Ранее в четверг южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.
Пластический хирург осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач
В свою очередь, гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина рассказала РИА Новости, что смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет.
"Южная Корея - в принципе "бьюти"-страна, и там в приоритете вопрос по пластической хирургии. Но, как и везде, есть и разные "подпольные" клиники. Возможно, это повлияло на данную ситуацию. Но, скажу честно, на моей памяти это первый случай", - сказал Глотов.
"Мы туристическая компания и оказываем в первую очередь туристические услуги для того, чтобы турист попал в страну. Мы достаточно плотно общались с различными клиниками типа клиники "Самсунг" и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это заведение вряд ли бы такой момент допустило", - добавил он.
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