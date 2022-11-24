https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html

Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач

Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач - РИА Новости, 24.11.2022

Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач

Российская пластическая хирургия не уступает уровню южнокорейской, а учитывая разные эстетические требования и анатомические особенности, россиянам лучше делать РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:25

2022-11-24T14:25

2022-11-24T14:26

россия

южная корея

институт пластической хирургии и косметологии

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская пластическая хирургия не уступает уровню южнокорейской, а учитывая разные эстетические требования и анатомические особенности, россиянам лучше делать пластические операции в своей стране, заявила РИА Новости ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава РФ Ксения Авдошенко.Ранее газета "Тона Ильбо" сообщила, что россиянка скончалась в Южной Корее после операции по подтяжке лица."Российская пластическая хирургия может конкурировать с пластической хирургией любой страны. Я не думаю, что в Южной Корее предлагают какой-то эксклюзив в отношении пластических операций… Россиянам же лучше всего оперироваться в России", - сказала Авдошенко.Она пояснила, что у жителей Южной Кореи и России разные эстетические требования – то, что считается красивым у одних, не нравится другим. Кроме того, есть определенные анатомические отличия, различаются и процессы старения, подходы к пластической хирургии тоже разные, добавила специалист.

https://ria.ru/20221022/raneniya-1825840047.html

россия

южная корея

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россия, южная корея, институт пластической хирургии и косметологии, общество