https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html
Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач
Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач - РИА Новости, 24.11.2022
Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач
Российская пластическая хирургия не уступает уровню южнокорейской, а учитывая разные эстетические требования и анатомические особенности, россиянам лучше делать РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:25
2022-11-24T14:25
2022-11-24T14:26
россия
южная корея
институт пластической хирургии и косметологии
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская пластическая хирургия не уступает уровню южнокорейской, а учитывая разные эстетические требования и анатомические особенности, россиянам лучше делать пластические операции в своей стране, заявила РИА Новости ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава РФ Ксения Авдошенко.Ранее газета "Тона Ильбо" сообщила, что россиянка скончалась в Южной Корее после операции по подтяжке лица."Российская пластическая хирургия может конкурировать с пластической хирургией любой страны. Я не думаю, что в Южной Корее предлагают какой-то эксклюзив в отношении пластических операций… Россиянам же лучше всего оперироваться в России", - сказала Авдошенко.Она пояснила, что у жителей Южной Кореи и России разные эстетические требования – то, что считается красивым у одних, не нравится другим. Кроме того, есть определенные анатомические отличия, различаются и процессы старения, подходы к пластической хирургии тоже разные, добавила специалист.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, южная корея, институт пластической хирургии и косметологии, общество
Россия, Южная Корея, Институт пластической хирургии и косметологии, Общество
14:25 24.11.2022 (обновлено: 14:26 24.11.2022)
Пластическая хирургия в России не уступает корейской, считает врач
Врач Авдошенко: Россия не уступает Южной Корее в пластической хирургии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская пластическая хирургия не уступает уровню южнокорейской, а учитывая разные эстетические требования и анатомические особенности, россиянам лучше делать пластические операции в своей стране, заявила РИА Новости ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава РФ Ксения Авдошенко.
Ранее газета "Тона Ильбо" сообщила, что россиянка скончалась в Южной Корее
после операции по подтяжке лица.
"Российская пластическая хирургия может конкурировать с пластической хирургией любой страны. Я не думаю, что в Южной Корее предлагают какой-то эксклюзив в отношении пластических операций… Россиянам же лучше всего оперироваться в России", - сказала Авдошенко.
Она пояснила, что у жителей Южной Кореи и России разные эстетические требования – то, что считается красивым у одних, не нравится другим. Кроме того, есть определенные анатомические отличия, различаются и процессы старения, подходы к пластической хирургии тоже разные, добавила специалист.