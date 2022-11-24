https://ria.ru/20221124/kherson-1833840824.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:39
2022-11-24T09:39
2022-11-24T10:28
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
сергей суровикин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.
https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
09:39 24.11.2022 (обновлено: 10:28 24.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, воздушная тревога не объявлена