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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/kherson-1833840824.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:39
2022-11-24T10:28
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
сергей суровикин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.
https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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херсон, херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
09:39 24.11.2022 (обновлено: 10:28 24.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, воздушная тревога не объявлена

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале интернет-издания "Общественное".
Воздушную тревогу в городе не объявляли.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
19 ноября, 21:08
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек.
Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьСергей СуровикинСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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