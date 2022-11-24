https://ria.ru/20221124/kherson-1833840824.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:39

2022-11-24T09:39

2022-11-24T10:28

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

сергей суровикин

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ третий день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.

https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф