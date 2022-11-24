https://ria.ru/20221124/izbienie-1834057380.html
Junge Welt: группа украинцев избила двух русскоговорящих жителей Берлина
Junge Welt: группа украинцев избила двух русскоговорящих жителей Берлина - РИА Новости, 24.11.2022
Junge Welt: группа украинцев избила двух русскоговорящих жителей Берлина
Группа украинских националистов жестоко избила двух жителей Берлина после того, как они произнесли несколько слов на русском языке, пишет Junge Welt. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:26
2022-11-24T19:26
2022-11-24T19:58
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Группа украинских националистов жестоко избила двух жителей Берлина после того, как они произнесли несколько слов на русском языке, пишет Junge Welt.Нападение произошло в ночь на субботу в районе Фридрихсхайн. Около половины четвертого ночи русскоязычные мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан. К ним подошли пять человек, у одного из которых в руках был украинский флаг.После того как русский по происхождению мужчина произнес какую-то фразу на родном языке, злоумышленники напали на него. Избивать стали также и женщину. Как рассказала последняя, ни она, ни ее спутник не делали никаких политических заявлений и не вступали в разговор с преступниками, но те обвинили их в поддержке России. Преступники использовали в качестве оружия разбитую бутылку из-под пива. Один из нападавших прыснул уже лежавшей на земле женщине в лицо перечным газом. Пострадавшая смогла спастись в ресторане.В полиции подтвердили данные о нападении и сообщили, что проверяют "все версии". Подозреваемых пока не нашли.
https://ria.ru/20221118/bezhenets-1832371771.html
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в мире, берлин (город), россия, украина
В мире, Берлин (город), Россия, Украина
19:26 24.11.2022 (обновлено: 19:58 24.11.2022)
Junge Welt: группа украинцев избила двух русскоговорящих жителей Берлина
Junge Welt: в Берлине украинские националисты избили русскоговорящих мужчину и женщину