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Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022
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Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ
Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022
Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ
Пятнадцать стран-участниц ЕС критически относятся к предложению Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ, сообщил министр... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:07
2022-11-24T12:07
цены на нефть
италия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Пятнадцать стран-участниц ЕС критически относятся к предложению Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ, сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин по прибытии на заседание Совета министров энергетики ЕС."Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК. Естественно, в настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это одном блоке", - заявил министр.По словам Пикетто-Фратина, участники нынешнего заседания Совета министров по энергетике будут вести переговоры "по всему пакету". При это он указал, что по некоторым темам "можно прекрасно достичь согласия".В среду Пикетто-Фратин заявил, что предложение Еврокомиссии является недостаточным и может не дать необходимого результата, а сам предложенный ценовой потолок слишком высок. Он подчеркнул, что "существует опасность того, что это будет стимулировать спекуляцию вместо того, чтобы стать инструментом, который должен ее сдерживать". В свою очередь, министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил в связи с предложением ЕК, что "европейская гора родила эту мышь".Еврокомиссия надеется, что потолок поможет Евросоюзу сдержать цены на энергоносители для домохозяйств и предприятий, которые в 2022 году достигли рекордного высокого уровня, приведя европейские страны к инфляции. Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) отметила, что предлагаемый механизм ограничения цен может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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цены на нефть, италия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Италия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:07 24.11.2022
 
Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ

В Италии заявили, что 15 стран ЕС критически относятся к предложению о потолке цен на газ

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Пятнадцать стран-участниц ЕС критически относятся к предложению Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ, сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин по прибытии на заседание Совета министров энергетики ЕС.
"Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК. Естественно, в настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это одном блоке", - заявил министр.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
По словам Пикетто-Фратина, участники нынешнего заседания Совета министров по энергетике будут вести переговоры "по всему пакету". При это он указал, что по некоторым темам "можно прекрасно достичь согласия".
В среду Пикетто-Фратин заявил, что предложение Еврокомиссии является недостаточным и может не дать необходимого результата, а сам предложенный ценовой потолок слишком высок. Он подчеркнул, что "существует опасность того, что это будет стимулировать спекуляцию вместо того, чтобы стать инструментом, который должен ее сдерживать". В свою очередь, министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил в связи с предложением ЕК, что "европейская гора родила эту мышь".
Еврокомиссия надеется, что потолок поможет Евросоюзу сдержать цены на энергоносители для домохозяйств и предприятий, которые в 2022 году достигли рекордного высокого уровня, приведя европейские страны к инфляции. Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) отметила, что предлагаемый механизм ограничения цен может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:59
ЕС продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть
 
Цены на нефтьИталияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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