https://ria.ru/20221124/italiya-1833887737.html

Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ

Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022

Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ

Пятнадцать стран-участниц ЕС критически относятся к предложению Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ, сообщил министр... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:07

2022-11-24T12:07

2022-11-24T12:07

цены на нефть

италия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Пятнадцать стран-участниц ЕС критически относятся к предложению Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ, сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин по прибытии на заседание Совета министров энергетики ЕС."Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК. Естественно, в настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это одном блоке", - заявил министр.По словам Пикетто-Фратина, участники нынешнего заседания Совета министров по энергетике будут вести переговоры "по всему пакету". При это он указал, что по некоторым темам "можно прекрасно достичь согласия".В среду Пикетто-Фратин заявил, что предложение Еврокомиссии является недостаточным и может не дать необходимого результата, а сам предложенный ценовой потолок слишком высок. Он подчеркнул, что "существует опасность того, что это будет стимулировать спекуляцию вместо того, чтобы стать инструментом, который должен ее сдерживать". В свою очередь, министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил в связи с предложением ЕК, что "европейская гора родила эту мышь".Еврокомиссия надеется, что потолок поможет Евросоюзу сдержать цены на энергоносители для домохозяйств и предприятий, которые в 2022 году достигли рекордного высокого уровня, приведя европейские страны к инфляции. Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) отметила, что предлагаемый механизм ограничения цен может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1833861594.html

италия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, италия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии