https://ria.ru/20221124/investitsii-1833996407.html
Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях
Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях - РИА Новости, 24.11.2022
Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях
Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:19
2022-11-24T16:19
2022-11-24T16:19
россия-китай: главное
россия
китай
хань чжэн
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, сообщили в четверг в аппарате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Как сообщается, Белоусов и его китайский коллега вице-премьер Хань Чжэн провели 9-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству."Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию за первую половину 2022 года вырос на 75%. Крайне важно и дальше способствовать наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленые и высокие технологии", – приводятся в сообщении слова Белоусова.Он отметил, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли - только за 9 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 30%.В начале ноября стороны договорились о включении в портфель комиссии трех новых проектов: по созданию приграничной транспортно-логистической зоны в районе железнодорожной станции "Забайкальск", строительству российско-китайского предприятия по производству электротранспорта в Иркутской области, а также по созданию индустриального парка циркулярной экономики на Сахалине.
https://ria.ru/20221124/kitay-1833941954.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_94379fb33cc2c8bf6cb41f8b5356700a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, хань чжэн, андрей белоусов
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Хань Чжэн, Андрей Белоусов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, сообщили в четверг в аппарате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Как сообщается, Белоусов и его китайский коллега вице-премьер Хань Чжэн
провели 9-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию за первую половину 2022 года вырос на 75%. Крайне важно и дальше способствовать наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленые и высокие технологии", – приводятся в сообщении слова Белоусова.
Он отметил, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли - только за 9 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 30%.
В начале ноября стороны договорились о включении в портфель комиссии трех новых проектов: по созданию приграничной транспортно-логистической зоны в районе железнодорожной станции "Забайкальск", строительству российско-китайского предприятия по производству электротранспорта в Иркутской области
, а также по созданию индустриального парка циркулярной экономики на Сахалине
.
"В ходе заседания стороны также обсудили необходимость снятия ограничений и упрощения процедур, связанных с осуществлением железнодорожных и автомобильных грузоперевозок на границе между странами, а также важность содействия расширению мощностей перевалки грузов в пунктах пропуска для увеличения поставок зерновых и масличных культур в Китай", - заключили в аппарате первого вице-премьера РФ.