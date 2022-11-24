https://ria.ru/20221124/investitsii-1833996407.html

Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях

Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях - РИА Новости, 24.11.2022

Россия и Китай намерены поддерживать инвестиции в перспективных отраслях

Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:19

2022-11-24T16:19

2022-11-24T16:19

россия-китай: главное

россия

китай

хань чжэн

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, сообщили в четверг в аппарате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Как сообщается, Белоусов и его китайский коллега вице-премьер Хань Чжэн провели 9-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству."Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию за первую половину 2022 года вырос на 75%. Крайне важно и дальше способствовать наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленые и высокие технологии", – приводятся в сообщении слова Белоусова.Он отметил, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли - только за 9 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 30%.В начале ноября стороны договорились о включении в портфель комиссии трех новых проектов: по созданию приграничной транспортно-логистической зоны в районе железнодорожной станции "Забайкальск", строительству российско-китайского предприятия по производству электротранспорта в Иркутской области, а также по созданию индустриального парка циркулярной экономики на Сахалине.

https://ria.ru/20221124/kitay-1833941954.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, хань чжэн, андрей белоусов