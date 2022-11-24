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Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги - РИА Новости, 24.11.2022
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Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги
Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги - РИА Новости, 24.11.2022
Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги
Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:36
2022-11-24T14:04
госдума рф
политика
василий пискарев
иноагенты
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев.После вступления в силу основной инициативы иноагенты, в том числе, не смогут поводить массовые мероприятия у ряда мест, включая органы госвласти, служить в МВД, заниматься просвещением детей, им запретят сделки с политическими партиями, на них распространится невозможность нахождения на гражданской службе."Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.
https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html
https://ria.ru/20221118/inoagentovy-1832652012.html
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госдума рф, политика, василий пискарев, иноагенты
Госдума РФ, Политика, Василий Пискарев, иноагенты
13:36 24.11.2022 (обновлено: 14:04 24.11.2022)
 
Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги

Госдума приняла закон о запрете иноагентам служить в органах МВД и проводить митинги

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.
С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев.
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После вступления в силу основной инициативы иноагенты, в том числе, не смогут поводить массовые мероприятия у ряда мест, включая органы госвласти, служить в МВД, заниматься просвещением детей, им запретят сделки с политическими партиями, на них распространится невозможность нахождения на гражданской службе.
"Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.
Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.
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Госдума РФПолитикаВасилий Пискаревиноагенты
 
 
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