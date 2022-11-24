https://ria.ru/20221124/inoagenty-1833927605.html

Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги

Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги - РИА Новости, 24.11.2022

Госдума запретила иноагентам служить в МВД и проводить митинги

Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:36

2022-11-24T13:36

2022-11-24T14:04

госдума рф

политика

василий пискарев

иноагенты

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев.После вступления в силу основной инициативы иноагенты, в том числе, не смогут поводить массовые мероприятия у ряда мест, включая органы госвласти, служить в МВД, заниматься просвещением детей, им запретят сделки с политическими партиями, на них распространится невозможность нахождения на гражданской службе."Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.

https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html

https://ria.ru/20221118/inoagentovy-1832652012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, василий пискарев, иноагенты