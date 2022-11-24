https://ria.ru/20221124/ii-1833976638.html
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:32
2022-11-24T15:32
2022-11-24T16:22
владимир путин
технологии
сбер
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода."В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html
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Путин о переходе власти к модели управления с применением платформенного подхода
Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. "В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
2022-11-24T15:32
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владимир путин, технологии, сбер, россия
Владимир Путин, Технологии, Сбер, Россия
15:32 24.11.2022 (обновлено: 16:22 24.11.2022)
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
Путин поручил правительству перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом