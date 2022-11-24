https://ria.ru/20221124/ii-1833976638.html

Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:32

2022-11-24T15:32

2022-11-24T16:22

владимир путин

технологии

сбер

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода."В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html

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Путин о переходе власти к модели управления с применением платформенного подхода Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. "В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту. 2022-11-24T15:32 true PT0M32S

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владимир путин, технологии, сбер, россия