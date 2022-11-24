Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/ii-1833976638.html
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:32
2022-11-24T16:22
владимир путин
технологии
сбер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833996729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c41d91023642e688fa38cd8aa2c47dd3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода."В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о переходе власти к модели управления с применением платформенного подхода
Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. "В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
2022-11-24T15:32
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833996729_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3073de7e9bce0acf1ddc580dd1ddeb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, технологии, сбер, россия
Владимир Путин, Технологии, Сбер, Россия
15:32 24.11.2022 (обновлено: 16:22 24.11.2022)
 
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

Путин поручил правительству перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.
"В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Всероссийская конференция по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 12:34
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
 
Владимир ПутинТехнологииСберРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала