https://ria.ru/20221124/gosoboronzakaz-1834052946.html
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны - РИА Новости, 24.11.2022
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны
Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:02
2022-11-24T19:02
2022-11-24T19:13
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин."Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20221007/gosoboronzakaz-1822249316.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
19:02 24.11.2022 (обновлено: 19:13 24.11.2022)
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны
Путин сообщил, что вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны