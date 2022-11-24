https://ria.ru/20221124/gosoboronzakaz-1834052946.html

Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны

Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны - РИА Новости, 24.11.2022

Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны

Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:02

2022-11-24T19:02

2022-11-24T19:13

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин."Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20221007/gosoboronzakaz-1822249316.html

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владимир путин, безопасность, россия