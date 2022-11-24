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Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны - РИА Новости, 24.11.2022
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Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны - РИА Новости, 24.11.2022
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны
Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:02
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владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин."Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
19:02 24.11.2022 (обновлено: 19:13 24.11.2022)
 
Вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны

Путин сообщил, что вопросы гособоронзаказа обсудят на коллегии Минобороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны
Здание Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вопросы гособоронзаказа будут обсуждены на коллегии минобороны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:11
Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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