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Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google - РИА Новости, 24.11.2022
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Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google
Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google - РИА Новости, 24.11.2022
Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции о введении начальной процедуры банкротства – наблюдения – в отношении ООО "Гугл",... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:22
2022-11-24T11:32
экономика
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции о введении начальной процедуры банкротства – наблюдения – в отношении ООО "Гугл", российского подразделения Google, и заново ввел наблюдение своим постановлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в четверг рассмотрел апелляции на вынесенное 12 сентября определение арбитражного суда Москвы, поданные арбитражным управляющим Вадимом Кедровым, а также СРО арбитражных управляющих - Сибирская гильдия антикризисных управляющих и САУ "Возрождение" .Апелляционный суд утвердил временным управляющим "Гугла" Валерия Таляровского из СРО арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих". Ранее суд первой инстанции при оглашении резолютивной части судебного акта объявил, что утверждена кандидатура Кедрова из Сибирской гильдии антикризисных управляющих, а в самом определении временным управляющим оказался указан Денис Полийчук из "Возрождения". Кедров, его гильдия и "Возрождение" обжаловали определение только в части утверждения Полийчука.При этом апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе Роскомнадзора. Ведомство обжаловало судебный акт, так как он, по его мнению, был принят "о правах и обязанностях Роскомнадзора и ФНС России, не привлеченных к участию в деле о банкротстве". В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что апелляция связана с неуплатой Google оборотного штрафа в 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации.В определении суда первой инстанции говорилось, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей.
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экономика, google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Экономика, Google, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
10:22 24.11.2022 (обновлено: 11:32 24.11.2022)
 
Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google

Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства российской "дочки" Google

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции о введении начальной процедуры банкротства – наблюдения – в отношении ООО "Гугл", российского подразделения Google, и заново ввел наблюдение своим постановлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в четверг рассмотрел апелляции на вынесенное 12 сентября определение арбитражного суда Москвы, поданные арбитражным управляющим Вадимом Кедровым, а также СРО арбитражных управляющих - Сибирская гильдия антикризисных управляющих и САУ "Возрождение" .
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Апелляционный суд утвердил временным управляющим "Гугла" Валерия Таляровского из СРО арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих". Ранее суд первой инстанции при оглашении резолютивной части судебного акта объявил, что утверждена кандидатура Кедрова из Сибирской гильдии антикризисных управляющих, а в самом определении временным управляющим оказался указан Денис Полийчук из "Возрождения". Кедров, его гильдия и "Возрождение" обжаловали определение только в части утверждения Полийчука.
При этом апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе Роскомнадзора. Ведомство обжаловало судебный акт, так как он, по его мнению, был принят "о правах и обязанностях Роскомнадзора и ФНС России, не привлеченных к участию в деле о банкротстве". В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что апелляция связана с неуплатой Google оборотного штрафа в 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации.
В определении суда первой инстанции говорилось, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей.
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