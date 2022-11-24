https://ria.ru/20221124/golosovanie-1833960520.html

В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт

В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2022

В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт

Необходимо разработать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", который сможет регулировать работу над ДЭГ на разных уровнях, заявил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:45

2022-11-24T14:45

2022-11-24T14:46

россия

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", который сможет регулировать работу над ДЭГ на разных уровнях, заявил зампредседателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах 2021 и 2022 года Олег Артамонов."Нам необходимо уже сейчас, буквально сейчас, выбрать, как мы вместе с вами проработаем этот документ, который мы сможем назвать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", с которым мы дальше сможем приходить в ЦИК, приходить в Общественную палату, приходить в избиркомы, приходить к разработчикам дистанционного электронного голосования", - сказал Артамонов в ходе круглого стола "Дистанционного электронное голосование: вчера и завтра".Он отметил, что с дистанционным голосованием нужно все больше работать, с большим количеством регионов."Собственно, то, что я хотел предложить партиям - это предложить создать межпартийную рабочую группу по разработке "Золотого стандарта ДЭГ", - обратился он к участникам встречи.Такой документ, по его словам, сможет помочь регулировать работу над дистанционным голосованием и указывать на недоработки в ходе подготовки к нему.

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html

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россия, дистанционное электронное голосование