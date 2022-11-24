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В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2022
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В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт
В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2022
В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт
Необходимо разработать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", который сможет регулировать работу над ДЭГ на разных уровнях, заявил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:45
2022-11-24T14:46
россия
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", который сможет регулировать работу над ДЭГ на разных уровнях, заявил зампредседателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах 2021 и 2022 года Олег Артамонов."Нам необходимо уже сейчас, буквально сейчас, выбрать, как мы вместе с вами проработаем этот документ, который мы сможем назвать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", с которым мы дальше сможем приходить в ЦИК, приходить в Общественную палату, приходить в избиркомы, приходить к разработчикам дистанционного электронного голосования", - сказал Артамонов в ходе круглого стола "Дистанционного электронное голосование: вчера и завтра".Он отметил, что с дистанционным голосованием нужно все больше работать, с большим количеством регионов."Собственно, то, что я хотел предложить партиям - это предложить создать межпартийную рабочую группу по разработке "Золотого стандарта ДЭГ", - обратился он к участникам встречи.Такой документ, по его словам, сможет помочь регулировать работу над дистанционным голосованием и указывать на недоработки в ходе подготовки к нему.
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россия, дистанционное электронное голосование
Россия, Дистанционное электронное голосование
14:45 24.11.2022 (обновлено: 14:46 24.11.2022)
 
В России надо разработать стандарт онлайн-голосования, считает эксперт

Эксперт Артамонов: в России надо разработать "золотой" стандарт онлайн-голосования

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", который сможет регулировать работу над ДЭГ на разных уровнях, заявил зампредседателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах 2021 и 2022 года Олег Артамонов.
"Нам необходимо уже сейчас, буквально сейчас, выбрать, как мы вместе с вами проработаем этот документ, который мы сможем назвать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", с которым мы дальше сможем приходить в ЦИК, приходить в Общественную палату, приходить в избиркомы, приходить к разработчикам дистанционного электронного голосования", - сказал Артамонов в ходе круглого стола "Дистанционного электронное голосование: вчера и завтра".
Он отметил, что с дистанционным голосованием нужно все больше работать, с большим количеством регионов.
"Собственно, то, что я хотел предложить партиям - это предложить создать межпартийную рабочую группу по разработке "Золотого стандарта ДЭГ", - обратился он к участникам встречи.
Такой документ, по его словам, сможет помочь регулировать работу над дистанционным голосованием и указывать на недоработки в ходе подготовки к нему.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:53
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
 
РоссияДистанционное электронное голосование
 
 
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