https://ria.ru/20221124/gazifikatsiya-1834020648.html

Почти полторы тысячи семей в Якутии получили субсидии на газификацию домов

Почти полторы тысячи семей в Якутии получили субсидии на газификацию домов - РИА Новости, 24.11.2022

Почти полторы тысячи семей в Якутии получили субсидии на газификацию домов

Субсидии в размере 150 тысяч рублей в Якутии получили почти 1,5 тысячи семей, желающие провести газ в свои дома, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:24

2022-11-24T17:24

2022-11-24T17:24

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

экономика

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ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Субсидии в размере 150 тысяч рублей в Якутии получили почти 1,5 тысячи семей, желающие провести газ в свои дома, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.Как отметили в ведомстве, субсидии на газификацию своих домов в Якутии получают многодетные и малоимущие семьи, а также семьи мобилизованных граждан. По инициативе главы региона Айсена Николаева, субсидии последним выдаются вне зависимости от их дохода."За январь-ноябрь 2022 года благодаря программам и новым мерам поддержки почти 1,5 тысячи семей Якутии получили субсидии 150 000 рублей на проведение газификации внутри участка, покупку и подключение газовой плиты за счет государства", - рассказали в пресс-службе.По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, субсидированная газификации в регионе проводится в рамках программ Минтруда и Минпромгеологии, семьям компенсируют 75% расходов на проведение газовых сетей до плиты (при переходе с центрального отопления на газ), также помощь оказывается малоимущим семьям при газификации своего участка.Якутия в 2022 году на 100% выполнила годовой показатель по программе социальной газификации. "Показатели продолжают перевыполняться, заявки поступают. Так, на сегодняшний день произведено уже более 2100 пусков газа при запланированных 2041 пусках", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что глава региона обозначил основные направления работы для развития топливно-энергетического комплекса в Якутии. По его словам, это мероприятия по исполнению поручений президента страны по социальной газификации. Совместно с "Газпромом" в республике проводится газификация населенных пунктов, расположенных вдоль магистрального газопровода "Сила Сибири". Кроме того, в республике проводится газификация сжиженным газом сел с круглогодичным транспортным сообщением.

https://ria.ru/20221124/yakutiya-1833868095.html

https://ria.ru/20221123/yakutiya-1833611859.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), айсен николаев, экономика