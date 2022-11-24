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В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF - РИА Новости, 24.11.2022
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В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF
В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF - РИА Новости, 24.11.2022
В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что ожидает "достаточно острую" дискуссию по поводу предложения Еврокомиссии (ЕК) об ограничении скачков биржевых... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:21
2022-11-24T11:21
экономика
кадри симсон
чехия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что ожидает "достаточно острую" дискуссию по поводу предложения Еврокомиссии (ЕК) об ограничении скачков биржевых цен на газ по TTF."Я ожидаю, что дискуссия сегодня будет достаточно острой", - сказал он, комментируя предложение Еврокомиссии, выдвинутое во вторник, о создании в Евросоюзе временного механизма корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубометров) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциации европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что лимит в 275 евро и спред минимум в 58 евро, которые должны держаться в течение определённого количества дней для запуска механизма, сводят риски от его применения к минимуму.
https://ria.ru/20221124/gretsiya-1833859329.html
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экономика, кадри симсон, чехия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции
Экономика, Кадри Симсон, Чехия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции
11:21 24.11.2022
 
В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF

Глава Минпромторга Чехии Сикела ожидает острой дискуссии об ограничении цен на газ по TTF

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что ожидает "достаточно острую" дискуссию по поводу предложения Еврокомиссии (ЕК) об ограничении скачков биржевых цен на газ по TTF.
"Я ожидаю, что дискуссия сегодня будет достаточно острой", - сказал он, комментируя предложение Еврокомиссии, выдвинутое во вторник, о создании в Евросоюзе временного механизма корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
Афины - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:52
Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ
Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубометров) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 22:45
FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциации европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.
Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что лимит в 275 евро и спред минимум в 58 евро, которые должны держаться в течение определённого количества дней для запуска механизма, сводят риски от его применения к минимуму.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 22:02
Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
 
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