https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1833861594.html

ЕС продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть

ЕС продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 24.11.2022

ЕС продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:59

2022-11-24T10:59

2022-11-24T11:08

в мире

кадри симсон

владимир путин

александр новак

россия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть.Постоянные представители стран ЕС накануне обсуждали уровень этого потолка. Как сообщало агентство Блумберг, решение могло быть объявлено в среду, но в процессе переговоры зашли в тупик."Действительно, поздно вечером вчера они решили, что продолжат дискуссии", - ответила Симсон на вопросы журналистов об этом обсуждении по приезду на совет министров энергетики ЕС.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833808403.html

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Дарья Буймова

в мире, кадри симсон, владимир путин, александр новак, россия, евросоюз, еврокомиссия