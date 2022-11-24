10:59 24.11.2022 (обновлено: 11:08 24.11.2022)
ЕС продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть
Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что ЕС продолжит обсуждение потолка цен на нефть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть.
Постоянные представители стран ЕС накануне обсуждали уровень этого потолка. Как сообщало агентство Блумберг, решение могло быть объявлено в среду, но в процессе переговоры зашли в тупик.
"Действительно, поздно вечером вчера они решили, что продолжат дискуссии", - ответила Симсон на вопросы журналистов об этом обсуждении по приезду на совет министров энергетики ЕС.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.