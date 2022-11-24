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Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833864292.html
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные переговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:11
2022-11-24T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные переговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США и попросил о помощи с обеспечением высоковольтным оборудованием для восстановления энергосистемы страны, сообщили в украинском минэнерго."США и Европа окажут помощь в восстановлении энергосистемы Украины. Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов для украинской энергосистемы", - говорится в сообщении минэнерго на странице в Facebook*.Министр отметил, что энергосектор Украины сейчас нуждается в поддержке международных партнеров. "Мы благодарны за уже поставленные на Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня у нас есть насущная потребность в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - приводит министерство слова Галущенко.По информации ведомства, "партнеры заверили министра в полной поддержке и готовности осуществить соответствующие меры для помощи энергетическому сектору Украины".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html
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в мире, украина, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Евросоюз
11:11 24.11.2022
 
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины

Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины после блэкаута

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные переговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США и попросил о помощи с обеспечением высоковольтным оборудованием для восстановления энергосистемы страны, сообщили в украинском минэнерго.
"США и Европа окажут помощь в восстановлении энергосистемы Украины. Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов для украинской энергосистемы", - говорится в сообщении минэнерго на странице в Facebook*.
Министр отметил, что энергосектор Украины сейчас нуждается в поддержке международных партнеров. "Мы благодарны за уже поставленные на Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня у нас есть насущная потребность в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - приводит министерство слова Галущенко.
По информации ведомства, "партнеры заверили министра в полной поддержке и готовности осуществить соответствующие меры для помощи энергетическому сектору Украины".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 02:22
Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
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