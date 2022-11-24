https://ria.ru/20221124/energosistema-1833864292.html

Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины

Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные переговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США... РИА Новости, 24.11.2022

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2022-11-24T11:11

2022-11-24T11:11

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные переговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США и попросил о помощи с обеспечением высоковольтным оборудованием для восстановления энергосистемы страны, сообщили в украинском минэнерго."США и Европа окажут помощь в восстановлении энергосистемы Украины. Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов для украинской энергосистемы", - говорится в сообщении минэнерго на странице в Facebook*.Министр отметил, что энергосектор Украины сейчас нуждается в поддержке международных партнеров. "Мы благодарны за уже поставленные на Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня у нас есть насущная потребность в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - приводит министерство слова Галущенко.По информации ведомства, "партнеры заверили министра в полной поддержке и готовности осуществить соответствующие меры для помощи энергетическому сектору Украины".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, евросоюз