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На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута - РИА Новости, 24.11.2022
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https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута - РИА Новости, 24.11.2022
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:45
2022-11-24T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено."Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.Он также заявил, что украинские атомные электростанции могут возобновить работу и начать генерацию электроэнергии до вечера.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
10:45 24.11.2022
 
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута

Минэнерго Украины: после блэкаута энергосистема вновь заработала как единое целое

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
"Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.
Он также заявил, что украинские атомные электростанции могут возобновить работу и начать генерацию электроэнергии до вечера.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
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