На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
Минэнерго Украины: после блэкаута энергосистема вновь заработала как единое целое
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
"Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.
Он также заявил, что украинские атомные электростанции могут возобновить работу и начать генерацию электроэнергии до вечера.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.