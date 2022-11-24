https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута

На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута - РИА Новости, 24.11.2022

На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута

Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:45

2022-11-24T10:45

2022-11-24T10:45

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду, на данный момент она снова работает как единое целое, но ситуация сложная, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено."Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.Он также заявил, что украинские атомные электростанции могут возобновить работу и начать генерацию электроэнергии до вечера.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

https://ria.ru/20221124/mobilizatsiya-1833818209.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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