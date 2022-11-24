https://ria.ru/20221124/energoresursy-1833946508.html

В МИД ответили на призыв Британии отказаться от российских энергоресурсов

В МИД ответили на призыв Британии отказаться от российских энергоресурсов - РИА Новости, 24.11.2022

В МИД ответили на призыв Британии отказаться от российских энергоресурсов

Лицемерие всегда было частью внешней политики Великобритании. Обращенные к союзникам призывы Лондона сплотиться, "перед лицом некой российской угрозы",... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:18

2022-11-24T14:18

2022-11-24T14:18

в мире

мария захарова

великобритания

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

природный газ

нефть

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лицемерие всегда было частью внешней политики Великобритании. Обращенные к союзникам призывы Лондона сплотиться, "перед лицом некой российской угрозы", отказаться, от российских энергоресурсов, - это лукавая игра, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать двойственность поведения Лондона, когда с одной стороны, по сообщениям СМИ, Британия продолжает закупать российскую нефть, называя импортерами другие страны, а с другой, передает Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, она назвала это "классикой жанра"."Это их визитная карточка, всегда лицемерие было частью... внешней политики Англии, если мы берем период, или Британии на современном этапе, это было всегда им присуще. В заявлениях одно, а в реальности другое, поэтому лицемерие, как оно есть, оно всегда было присуще британское политической элите", - добавила официальный представитель МИД РФ."Просто надо помнить, что обращенные к союзникам призывы сплотиться, как они говорят, перед лицом некой российской угрозы, в частности, отказаться, от российских энергоресурсов, это игра, лукавая игра, в которой Лондон не намерен жертвовать интересами собственной экономики", - пояснила Захарова.По ее словам, Великобритания не первый раз пытается "нанести ущерб развитию двусторонних отношений своих конкурентов, а безусловно, страны Европы, ЕС, который Британия покинула, для них являются конкурентами номер один"."Они пытаются разрушить устойчивые связи, в том числе, на энергетическом треке, а сами не собираются отказываться от того, что им выгодно", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20221124/potolok-1833939798.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, нефть