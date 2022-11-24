"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины
Глава "Энергоатома" Котин заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.
"Сегодня утром, 24 ноября 2022 года, Запорожская АЭС получила питание собственных нужд от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в режим дежурства", - говорится в обращении Котина, опубликованном в Telegram-канале "Энергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.