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"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html
"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины
"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022
"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины
Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:55
2022-11-24T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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энергоатом
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
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в мире, украина, энергодар, россия, энергоатом, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергодар, Россия, Энергоатом, Запорожская АЭС, Запорожская область
13:55 24.11.2022
 
"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины

Глава "Энергоатома" Котин заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.
"Сегодня утром, 24 ноября 2022 года, Запорожская АЭС получила питание собственных нужд от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в режим дежурства", - говорится в обращении Котина, опубликованном в Telegram-канале "Энергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнергодарРоссияЭнергоатомЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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