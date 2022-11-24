https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html

"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины

"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.11.2022

"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины

Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:55

2022-11-24T13:55

2022-11-24T13:55

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция запитана от энергосистемы Украины, все дизель-генераторы отключены и переведены в дежурный режим, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/obstrely-1833902812.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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