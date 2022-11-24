https://ria.ru/20221124/energiya-1833958309.html
В Молдавии около двух тысяч потребителей остаются без электроэнергии
В Молдавии около двух тысяч потребителей остаются без электроэнергии - РИА Новости, 24.11.2022
В Молдавии около двух тысяч потребителей остаются без электроэнергии
В Молдавии без электроэнергии остаются около 2 тысяч человек, виноват в этом не только произошедший накануне сбой, но и аварии из-за погодных условий, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:36
2022-11-24T14:36
2022-11-24T15:04
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. В Молдавии без электроэнергии остаются около 2 тысяч человек, виноват в этом не только произошедший накануне сбой, но и аварии из-за погодных условий, сообщает поставщик, компания Premier Energy Distribution.По данным на 9.30 мск без электроэнергии оставались более 10 тысяч потребителей."По оперативной информации о восстановлении электроснабжения потребителей, пострадавших в результате аварийных отключений 23 ноября в сфере электроэнергетики, сообщаем, что Premier Energy Distribution удалось подключить еще 8 тысяч мест потребления. На данный момент около 2 тысяч потребителей остаются без электроэнергии, отключенными от сети среднего напряжения", - отмечается на сайте компании по данным на 14.00 мск.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.
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в мире, жкх, молдавия
14:36 24.11.2022 (обновлено: 15:04 24.11.2022)
В Молдавии около двух тысяч потребителей остаются без электроэнергии
В Молдавии из-за сбоя и аварии около двух тысяч потребителей остаются без электроэнергии
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости.
В Молдавии без электроэнергии остаются около 2 тысяч человек, виноват в этом не только произошедший накануне сбой, но и аварии из-за погодных условий, сообщает
поставщик, компания Premier Energy Distribution.
По данным на 9.30 мск без электроэнергии оставались более 10 тысяч потребителей.
"По оперативной информации о восстановлении электроснабжения потребителей, пострадавших в результате аварийных отключений 23 ноября в сфере электроэнергетики, сообщаем, что Premier Energy Distribution удалось подключить еще 8 тысяч мест потребления. На данный момент около 2 тысяч потребителей остаются без электроэнергии, отключенными от сети среднего напряжения", - отмечается на сайте компании по данным на 14.00 мск.
Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.