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"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah - РИА Новости, 24.11.2022
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"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah
"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah - РИА Новости, 24.11.2022
"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah
Липецкий "Моторинвест" будет импортировать в Россию премиальные электромобили китайского бренда Voyah, в ближайшие недели они будут доступны к предзаказу,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:22
2022-11-24T16:22
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Липецкий "Моторинвест" будет импортировать в Россию премиальные электромобили китайского бренда Voyah, в ближайшие недели они будут доступны к предзаказу, говорится в сообщении российской компании."ООО "Моторинвест" стал официальным импортером премиального бренда электромобилей Voyah в России. В ближайшие недели электромобили будут доступны к предзаказу", - говорится в сообщении.В ближайшем будущем Voyah представит первые модели, которые будут официально доступны в России. В планах "Моторинвеста" развивать официальную дилерскую сеть бренда со всем комплексом услуг. "На сегодня подписано уже 15 договоров в крупных городах РФ", - уточнили в компании.Завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре - кроссовера Evolute i-JOY.
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16:22 24.11.2022
 

"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah

© AFP 2022 / Wang ZhaoАвтомобиль Voyah EV представлен на Пекинском автосалоне
Автомобиль Voyah EV представлен на Пекинском автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Автомобиль Voyah EV представлен на Пекинском автосалоне
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Липецкий "Моторинвест" будет импортировать в Россию премиальные электромобили китайского бренда Voyah, в ближайшие недели они будут доступны к предзаказу, говорится в сообщении российской компании.
"ООО "Моторинвест" стал официальным импортером премиального бренда электромобилей Voyah в России. В ближайшие недели электромобили будут доступны к предзаказу", - говорится в сообщении.
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В ближайшем будущем Voyah представит первые модели, которые будут официально доступны в России. В планах "Моторинвеста" развивать официальную дилерскую сеть бренда со всем комплексом услуг. "На сегодня подписано уже 15 договоров в крупных городах РФ", - уточнили в компании.
Завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре - кроссовера Evolute i-JOY.
 
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