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Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов
Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов - РИА Новости, 24.11.2022
Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов
Города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике частично обесточены после украинских обстрелов, сообщил в четверг врио главы республики Денис... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:10
2022-11-24T13:10
2022-11-24T13:10
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике частично обесточены после украинских обстрелов, сообщил в четверг врио главы республики Денис Пушилин."Сегодня мы уже зафиксировали обстрел, который повредил подстанции, и у нас опять сейчас обесточены практически половина Макеевки и Ясиноватой", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам.
https://ria.ru/20221122/agressiya-1833492284.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов
Врио главы ДНР Пушилин: Макеевка и Ясиноватая частично обесточены после ВСУ