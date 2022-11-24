https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1833913375.html

Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов

Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов - РИА Новости, 24.11.2022

Макеевка и Ясиноватая в ДНР частично обесточены после украинских обстрелов

Города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике частично обесточены после украинских обстрелов, сообщил в четверг врио главы республики Денис... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:10

2022-11-24T13:10

2022-11-24T13:10

специальная военная операция на украине

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике частично обесточены после украинских обстрелов, сообщил в четверг врио главы республики Денис Пушилин."Сегодня мы уже зафиксировали обстрел, который повредил подстанции, и у нас опять сейчас обесточены практически половина Макеевки и Ясиноватой", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам.

https://ria.ru/20221122/agressiya-1833492284.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, денис пушилин