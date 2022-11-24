В Ивано-Франковской области ввели графики отключений электроснабжения
В Ивано-Франковской области Украины ввели графики аварийных отключений электроснабжения
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по улице в Ивано-Франковске, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по улице в Ивано-Франковске, Украина . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Графики аварийных и почасовых отключений электроснабжения введены в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук.
"В нашей области по указанию "Укрэнерго" одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений", - сообщила Онищук в своем Telegram-канале.
Она добавила, что спрогнозировать периоды отсутствия электроэнергии по адресам пока невозможно, поэтому любые ранее опубликованные графики и прогнозы сейчас не действуют. Включение произойдет только по указаниям энергокомпании "Укрэнерго" после стабилизации ситуации.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.