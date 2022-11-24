https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1833853707.html

В Ивано-Франковской области ввели графики отключений электроснабжения

В Ивано-Франковской области ввели графики отключений электроснабжения - РИА Новости, 24.11.2022

В Ивано-Франковской области ввели графики отключений электроснабжения

Графики аварийных и почасовых отключений электроснабжения введены в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковская область

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727597778_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_cb397917b01815c16b9804f6775adf5a.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Графики аварийных и почасовых отключений электроснабжения введены в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук."В нашей области по указанию "Укрэнерго" одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений", - сообщила Онищук в своем Telegram-канале.Она добавила, что спрогнозировать периоды отсутствия электроэнергии по адресам пока невозможно, поэтому любые ранее опубликованные графики и прогнозы сейчас не действуют. Включение произойдет только по указаниям энергокомпании "Укрэнерго" после стабилизации ситуации.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833846145.html

ивано-франковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ивано-франковская область, украина, укрэнерго