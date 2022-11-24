https://ria.ru/20221124/ekonomiya-1834041858.html

СМИ: британское правительство может запустить кампанию по экономии энергии

СМИ: британское правительство может запустить кампанию по экономии энергии - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: британское правительство может запустить кампанию по экономии энергии

Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком планирует запустить этой зимой кампанию по экономии энергии, что предполагает снижение... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:27

2022-11-24T18:27

2022-11-24T18:27

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком планирует запустить этой зимой кампанию по экономии энергии, что предполагает снижение температуры отопления в домах и дневное отключение электроприборов из сети, сообщает газета Financial Times.По информации газеты, в настоящее время Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании по экономии энергии в преддверии Рождества. Причиной такого решения, как отмечает Times, стали масштабные расходы правительства для обеспечения заморозки счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год.В четверг британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 января максимально допустимого размера счетов на энергию для потребителей почти на 700 фунтов с 3549 фунтов до 4279 фунтов. В этой связи в новом году расходы правительства на помощь населению с оплатой счетов вырастут в два раза и составят 5 миллиардов фунтов в месяц, утверждает газета Guardian.По мнению британского премьера, экономия энергии среди населения поможет сохранить средства в государственной казне, пишет Times. В сообщении отмечается, что на проведение информационной кампании выделено 25 миллионов фунтов.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html

https://ria.ru/20221006/frantsiya-1821980538.html

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в мире, риши сунак, россия, великобритания, украина