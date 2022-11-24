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Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет

Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет - РИА Новости, 24.11.2022

Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет

Туроператор FUN&SUN в ноябре начал летать из Москвы в Египет на крыльях турецкой авиакомпании, что позволяет существенно снизить стоимость отдыха, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T05:57

2022-11-24T05:57

2022-11-24T05:57

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туризм

новости - туризм

египет

анталья (провинция)

хургада

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Туроператор FUN&SUN в ноябре начал летать из Москвы в Египет на крыльях турецкой авиакомпании, что позволяет существенно снизить стоимость отдыха, сообщает АТОР.Рейсы Corendon Airlines из столицы в Хургаду с посадкой на дозаправку в Анталье выполняются по понедельникам, средам и субботам из аэропорта Шереметьево.До Турции лайнер летит четыре часа, около получаса проводит на перроне аэропорта Антальи. Высадка пассажиров и выгрузка багажа не производятся. Оттуда до Хургады – еще около двух часов.При этом для туристов важно, что общее проведенное в пути время не больше, чем у других рейсов, даже прямых, утверждают в ассоциации.Но самый приятный бонус такой перевозки – существенная экономия, говорят представители туроператора. В стоимости путевок в Египет на рейсах Corendon нет топливного сбора, который обычно составляет 80 долларов за пассажира при перелете в оба конца. Таким образом экономия может достигать более десяти процентов от стоимости туров, подсчитали участники рынка.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, анталья (провинция), хургада, ассоциация туроператоров россии (атор)