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Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет
Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет - РИА Новости, 24.11.2022
Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет
Туроператор FUN&SUN в ноябре начал летать из Москвы в Египет на крыльях турецкой авиакомпании, что позволяет существенно снизить стоимость отдыха, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T05:57
2022-11-24T05:57
2022-11-24T05:57
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туризм
новости - туризм
египет
анталья (провинция)
хургада
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Туроператор FUN&SUN в ноябре начал летать из Москвы в Египет на крыльях турецкой авиакомпании, что позволяет существенно снизить стоимость отдыха, сообщает АТОР.Рейсы Corendon Airlines из столицы в Хургаду с посадкой на дозаправку в Анталье выполняются по понедельникам, средам и субботам из аэропорта Шереметьево.До Турции лайнер летит четыре часа, около получаса проводит на перроне аэропорта Антальи. Высадка пассажиров и выгрузка багажа не производятся. Оттуда до Хургады – еще около двух часов.При этом для туристов важно, что общее проведенное в пути время не больше, чем у других рейсов, даже прямых, утверждают в ассоциации.Но самый приятный бонус такой перевозки – существенная экономия, говорят представители туроператора. В стоимости путевок в Египет на рейсах Corendon нет топливного сбора, который обычно составляет 80 долларов за пассажира при перелете в оба конца. Таким образом экономия может достигать более десяти процентов от стоимости туров, подсчитали участники рынка.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, анталья (провинция), хургада, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Анталья (провинция), Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, как сэкономить на путевках в Египет
АТОР: эксперты рассказали, как сэкономить десять процентов от стоимости тура в Египет