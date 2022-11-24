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Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей
Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей - РИА Новости, 24.11.2022
Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей
В Подмосковье перераспределили бюджет региона на 2023 год. Для отдельных направлений выделили дополнительные средства. Такой информацией поделилась глава... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:46
2022-11-24T19:46
2022-11-24T19:46
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Подмосковье перераспределили бюджет региона на 2023 год. Для отдельных направлений выделили дополнительные средства. Такой информацией поделилась глава министерства экономики и финансов области Наталия Масленкина. Об этом сообщил телеканал "360".Наталия Масленкина пояснила, что расходы на строительство дорог, оснащение больниц и ремонт объектов ЖКХ увеличили. Во время распределения средств дополнительно учли доходы области и безвозмездные поступления.Так, в 2023 году доходы бюджета составят 841,4 миллиарда рублей. Также ожидают рост на 51,9 миллиарда за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. При этом сумма расходов вырастет на 65,5 миллиарда и составит 945,6 миллиарда рублей.Программные расходы в 2023 году увеличились до отметки в 810,7 миллиарда рублей. На развитие дорожно-транспортного комплекса дополнительно выделят 37,6 миллиарда рублей, на сферу медицины – 26,9 миллиарда. Расходы на инженерную инфраструктуру увеличатся на 16,8 миллиарда.В планах заменить автобусный парк, построить новые дороги, а также вложить средства в оснащение медучреждений и реконструкцию объектов ЖКХ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье перераспределили бюджет региона на 2023 год. Для отдельных направлений выделили дополнительные средства. Такой информацией поделилась глава министерства экономики и финансов области Наталия Масленкина. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Наталия Масленкина пояснила, что расходы на строительство дорог, оснащение больниц и ремонт объектов ЖКХ увеличили. Во время распределения средств дополнительно учли доходы области и безвозмездные поступления.
Так, в 2023 году доходы бюджета составят 841,4 миллиарда рублей. Также ожидают рост на 51,9 миллиарда за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. При этом сумма расходов вырастет на 65,5 миллиарда и составит 945,6 миллиарда рублей.
Программные расходы в 2023 году увеличились до отметки в 810,7 миллиарда рублей. На развитие дорожно-транспортного комплекса дополнительно выделят 37,6 миллиарда рублей, на сферу медицины – 26,9 миллиарда. Расходы на инженерную инфраструктуру увеличатся на 16,8 миллиарда.
В планах заменить автобусный парк, построить новые дороги, а также вложить средства в оснащение медучреждений и реконструкцию объектов ЖКХ.