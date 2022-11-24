https://ria.ru/20221124/dorogi-1834060570.html

Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей

Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей - РИА Новости, 24.11.2022

Расходы на ремонт дорог в МО увеличили на 37,6 млрд рублей

В Подмосковье перераспределили бюджет региона на 2023 год. Для отдельных направлений выделили дополнительные средства. Такой информацией поделилась глава... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:46

2022-11-24T19:46

2022-11-24T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834059592_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_7230f9c714ce45aef582867625760c6f.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Подмосковье перераспределили бюджет региона на 2023 год. Для отдельных направлений выделили дополнительные средства. Такой информацией поделилась глава министерства экономики и финансов области Наталия Масленкина. Об этом сообщил телеканал "360".Наталия Масленкина пояснила, что расходы на строительство дорог, оснащение больниц и ремонт объектов ЖКХ увеличили. Во время распределения средств дополнительно учли доходы области и безвозмездные поступления.Так, в 2023 году доходы бюджета составят 841,4 миллиарда рублей. Также ожидают рост на 51,9 миллиарда за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. При этом сумма расходов вырастет на 65,5 миллиарда и составит 945,6 миллиарда рублей.Программные расходы в 2023 году увеличились до отметки в 810,7 миллиарда рублей. На развитие дорожно-транспортного комплекса дополнительно выделят 37,6 миллиарда рублей, на сферу медицины – 26,9 миллиарда. Расходы на инженерную инфраструктуру увеличатся на 16,8 миллиарда.В планах заменить автобусный парк, построить новые дороги, а также вложить средства в оснащение медучреждений и реконструкцию объектов ЖКХ.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)