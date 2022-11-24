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Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас - РИА Новости, 24.11.2022
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Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас
Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас - РИА Новости, 24.11.2022
Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас
Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред - разница между ценой покупки и продажи -... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:16
2022-11-24T01:16
экономика
михаил васильев
россия
оаэ
совкомбанк
доллар
евро
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред - разница между ценой покупки и продажи - снизился и стал ближе к биржевому курсу. Однако для части сбережений все же лучше рассмотреть валюты дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что интерес к долларам и евро падает из-за санкций, а также на фоне политики России, нацеленной на снижение доли валют недружественных стран. Однако в следующем году из-за мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть. “Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте”, - считает эксперт.По его мнению, лучше предпочесть дружественные валюты без санкционных рисков, которые стабильны к доллару. Это китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллар. Если вы хотите сохранить безналичные доллары, но уйти от санкционных рисков, имеет смысл присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.
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экономика, михаил васильев, россия, оаэ, совкомбанк, доллар, евро
Экономика, Михаил Васильев, Россия, ОАЭ, Совкомбанк, Доллар, евро
01:16 24.11.2022
 
Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас

Аналитик Васильев заявил, что покупать доллары и евро теперь стало выгоднее

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред - разница между ценой покупки и продажи - снизился и стал ближе к биржевому курсу. Однако для части сбережений все же лучше рассмотреть валюты дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что интерес к долларам и евро падает из-за санкций, а также на фоне политики России, нацеленной на снижение доли валют недружественных стран. Однако в следующем году из-за мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть. “Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте”, - считает эксперт.
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27 октября, 12:02
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом
По его мнению, лучше предпочесть дружественные валюты без санкционных рисков, которые стабильны к доллару. Это китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллар. Если вы хотите сохранить безналичные доллары, но уйти от санкционных рисков, имеет смысл присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.
 
ЭкономикаМихаил ВасильевРоссияОАЭСовкомбанкДолларевро
 
 
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