https://ria.ru/20221124/dollary-1833811233.html

Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас

Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас - РИА Новости, 24.11.2022

Аналитик рассказал, почему лучше купить доллары прямо сейчас

Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред - разница между ценой покупки и продажи -... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:16

2022-11-24T01:16

2022-11-24T01:16

экономика

михаил васильев

россия

оаэ

совкомбанк

доллар

евро

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред - разница между ценой покупки и продажи - снизился и стал ближе к биржевому курсу. Однако для части сбережений все же лучше рассмотреть валюты дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что интерес к долларам и евро падает из-за санкций, а также на фоне политики России, нацеленной на снижение доли валют недружественных стран. Однако в следующем году из-за мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть. “Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте”, - считает эксперт.По его мнению, лучше предпочесть дружественные валюты без санкционных рисков, которые стабильны к доллару. Это китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллар. Если вы хотите сохранить безналичные доллары, но уйти от санкционных рисков, имеет смысл присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.

https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, михаил васильев, россия, оаэ, совкомбанк, доллар, евро