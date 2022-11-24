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"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО - РИА Новости, 24.11.2022
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Российское казачество
https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html
"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО
"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО - РИА Новости, 24.11.2022
"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО
Боец Алексей Петров рассказал об участии в СВО. Мужчина состоял в казачьей бригаде "Кубань", добровольцем пошел еще в 2014 году. В разговоре иногда делает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:28
2022-11-24T12:30
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Боец Алексей Петров рассказал об участии в СВО. Мужчина состоял в казачьей бригаде "Кубань", добровольцем пошел еще в 2014 году. В разговоре иногда делает большие паузы, чтобы подобрать слова. Говорит сдержанно и кратко, про награду рассказывает скромно.– Почему вы решили принять участие в СВО?– Я еще в 2014 году там начинал, была контузия, я покинул Украину, получил гражданство, решил обратно вернуться, потому что там мои близкие и родные: мать, теща, дочка в Донецке жила и училась. Вообще, надо закончить начатое еще в 2014 году дело.– Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент? Подвиг, за который вы получили награду? – Запоминающийся момент, когда раздавали письма, которые дети писали, – очень трогательно было.Я не знаю, никакого такого подвига я не совершал, на передовой просто-напросто выполняли задачи. У меня награда от Кубанского казачьего войска – нагрудный крест "За заслуги перед кубанским казачеством".– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?– Скорее увидеть родных, близких, которые ждали. Там связи практически не было. Только из госпиталя смог созвониться с родными.– Готовы принять участие в СВО снова?– Да, готов, но по состоянию здоровью меня уже не возьмут.– Как связано ваше участие в СВО и то, что вы казак?– Я добровольцем пошел, когда создавался казачья бригада, попал с ребятами близкими по духу. Конечно, это была дань казачьей традиции.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
12:28 24.11.2022 (обновлено: 12:30 24.11.2022)
 

"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО

© РИА Новости / Виктор АнтонюкКазак
Казак - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Боец Алексей Петров рассказал об участии в СВО. Мужчина состоял в казачьей бригаде "Кубань", добровольцем пошел еще в 2014 году. В разговоре иногда делает большие паузы, чтобы подобрать слова. Говорит сдержанно и кратко, про награду рассказывает скромно.
– Почему вы решили принять участие в СВО?
– Я еще в 2014 году там начинал, была контузия, я покинул Украину, получил гражданство, решил обратно вернуться, потому что там мои близкие и родные: мать, теща, дочка в Донецке жила и училась. Вообще, надо закончить начатое еще в 2014 году дело.
– Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент? Подвиг, за который вы получили награду?
– Запоминающийся момент, когда раздавали письма, которые дети писали, – очень трогательно было.
Я не знаю, никакого такого подвига я не совершал, на передовой просто-напросто выполняли задачи. У меня награда от Кубанского казачьего войска – нагрудный крест "За заслуги перед кубанским казачеством".
Военнослужащие армии РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:34Российское казачество
Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми
– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?
– Скорее увидеть родных, близких, которые ждали. Там связи практически не было. Только из госпиталя смог созвониться с родными.
– Готовы принять участие в СВО снова?
– Да, готов, но по состоянию здоровью меня уже не возьмут.
– Как связано ваше участие в СВО и то, что вы казак?
– Я добровольцем пошел, когда создавался казачья бригада, попал с ребятами близкими по духу. Конечно, это была дань казачьей традиции.
 
Российское казачествоРоссийское казачество
 
 
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