https://ria.ru/20221124/byudzhet-1834012901.html

Бюджет Белгородской области на 2023 год сохранит социальную направленность

Бюджет Белгородской области на 2023 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 24.11.2022

Бюджет Белгородской области на 2023 год сохранит социальную направленность

Бюджет Белгородской области на 2023 год сохранит социальную направленность, почти 85 миллиардов рублей планируется выделить на социальную сферу, сообщил спикер... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:01

2022-11-24T17:01

2022-11-24T17:57

белгородская область

белгородская область

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Бюджет Белгородской области на 2023 год сохранит социальную направленность, почти 85 миллиардов рублей планируется выделить на социальную сферу, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.Депутаты Белгородской областной думы в четверг, 24 ноября, приняли в первом чтении проект закона о бюджете региона на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Планируется, что доходы бюджета на следующий год составят 115,8 миллиарда рублей, расходы – 132,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета запланирован в размере 16,9 миллиарда рублей."На социальный блок в следующем году планируем направить 84,7 миллиарда рублей. Это более 60% от общего объёма расходов. Так, на образование выделяется 42 миллиарда рублей, на социальную политику – 25 миллиардов рублей, на здравоохранение – 16,8 миллиарда рублей", - написал Клепиков.Спикер заксобрания отметил, что в 2023 году в области продолжится строительство и капремонт школ."На эти цели заложено 4,7 миллиарда рублей. А, например, на покупку учебников, рабочих тетрадей, наглядных пособий, которыми обеспечат юных белгородцев, предполагается потратить 1,1 миллиарда рублей", - сообщил Клепиков.На программу "Социальная поддержка семьи и детей" в области планируется выделить в следующем году 5,3 миллиарда рублей. На обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей региона предусмотрено 7,3 миллиарда рублей. Здесь, в частности, на обеспечением жильем детей-сирот выделят 775,5 миллиона рублей, на переселение граждан из аварийного жилья – 479,6 миллиона рублей, на строительство домов для многодетных – 250 миллионов рублей и на предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами – 144 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, белгородская областная дума