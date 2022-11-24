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Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год
Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год - РИА Новости, 24.11.2022
Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год
Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:52
2022-11-24T13:52
2022-11-24T13:52
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
экономика
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КРАСНОГОРСК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов.Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что совокупный дефицит бюджета оценивается в пределах 10% и прогнозируется к сохранению на уровне 79 миллиардов рублей."Доходы составят 786 миллиардов рублей, а расходы 866 миллиардов рублей", - сказала Масленкина.Спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов отметил, что главным приоритетом при работе над бюджетом было обеспечить и расширить выполнение всех социальных обязательств. Всего в бюджет было внесено 94 поправки, из которых 89 поправок было утверждено на заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, экономика
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Экономика