https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833937859.html

Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год

Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год - РИА Новости, 24.11.2022

Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год

Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:52

2022-11-24T13:52

2022-11-24T13:52

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

экономика

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КРАСНОГОРСК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов.Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что совокупный дефицит бюджета оценивается в пределах 10% и прогнозируется к сохранению на уровне 79 миллиардов рублей."Доходы составят 786 миллиардов рублей, а расходы 866 миллиардов рублей", - сказала Масленкина.Спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов отметил, что главным приоритетом при работе над бюджетом было обеспечить и расширить выполнение всех социальных обязательств. Всего в бюджет было внесено 94 поправки, из которых 89 поправок было утверждено на заседании.

https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828893120.html

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Алёна Пава

московская областная дума, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, экономика