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Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
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Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год
Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год - РИА Новости, 24.11.2022
Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год
Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:52
2022-11-24T13:52
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
экономика
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КРАСНОГОРСК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов.Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что совокупный дефицит бюджета оценивается в пределах 10% и прогнозируется к сохранению на уровне 79 миллиардов рублей."Доходы составят 786 миллиардов рублей, а расходы 866 миллиардов рублей", - сказала Масленкина.Спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов отметил, что главным приоритетом при работе над бюджетом было обеспечить и расширить выполнение всех социальных обязательств. Всего в бюджет было внесено 94 поправки, из которых 89 поправок было утверждено на заседании.
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московская областная дума, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, экономика
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Экономика
13:52 24.11.2022
 

Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год

© Фото : Московская областная ДумаЗал заседаний Московской областной Думы
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Московская областная Дума
Зал заседаний Московской областной Думы
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КРАСНОГОРСК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2024 годов.
Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что совокупный дефицит бюджета оценивается в пределах 10% и прогнозируется к сохранению на уровне 79 миллиардов рублей.
"Доходы составят 786 миллиардов рублей, а расходы 866 миллиардов рублей", - сказала Масленкина.
Спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов отметил, что главным приоритетом при работе над бюджетом было обеспечить и расширить выполнение всех социальных обязательств. Всего в бюджет было внесено 94 поправки, из которых 89 поправок было утверждено на заседании.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловЭкономика
 
 
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