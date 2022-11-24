https://ria.ru/20221124/brend-1833937079.html

РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"

РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 24.11.2022

РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:50

экономика

вероника никишина

александр стуглев

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать и продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, а также о взаимовыгодном информационном сотрудничестве", - говорится в сообщении."Российский экспортный центр - единственный в стране институт поддержки экспорта, который активно продвигает продукцию отечественных экспортеров на международном рынке и популяризирует экспортную деятельность внутри страны. Сотрудничество с фондом "Росконгресс", крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных, деловых мероприятий, поможет усилить работу по продвижению национального бренда и программы "Сделано в России", - заявила в ходе церемонии подписания документа генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных проектов является для нас одним из ключевых направлений работы, и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для фонда новые возможности и перспективы", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

https://ria.ru/20221021/rets-1825776595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, вероника никишина, александр стуглев, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"