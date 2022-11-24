Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/brend-1833937079.html
РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"
РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 24.11.2022
РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:50
экономика
вероника никишина
александр стуглев
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833933776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_5668e92d68b21abc6d58961b25e1f85c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать и продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, а также о взаимовыгодном информационном сотрудничестве", - говорится в сообщении."Российский экспортный центр - единственный в стране институт поддержки экспорта, который активно продвигает продукцию отечественных экспортеров на международном рынке и популяризирует экспортную деятельность внутри страны. Сотрудничество с фондом "Росконгресс", крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных, деловых мероприятий, поможет усилить работу по продвижению национального бренда и программы "Сделано в России", - заявила в ходе церемонии подписания документа генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных проектов является для нас одним из ключевых направлений работы, и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для фонда новые возможности и перспективы", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
https://ria.ru/20221021/rets-1825776595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833933776_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_64e86c191f2b1f6e768494ed8bb3635a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вероника никишина, александр стуглев, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Экономика, Вероника Никишина, Александр Стуглев, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"
13:50 24.11.2022
 

РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРЭЦ и "Росконгресс" будут продвигать бренд "Сделано в России" в стране и за рубежом
РЭЦ и Росконгресс будут продвигать бренд Сделано в России в стране и за рубежом - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, сообщает РЭЦ.

"Российский экспортный центр и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать и продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, а также о взаимовыгодном информационном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Российский экспортный центр - единственный в стране институт поддержки экспорта, который активно продвигает продукцию отечественных экспортеров на международном рынке и популяризирует экспортную деятельность внутри страны. Сотрудничество с фондом "Росконгресс", крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных, деловых мероприятий, поможет усилить работу по продвижению национального бренда и программы "Сделано в России", - заявила в ходе церемонии подписания документа генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных проектов является для нас одним из ключевых направлений работы, и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для фонда новые возможности и перспективы", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:23
РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться
 
ЭкономикаВероника НикишинаАлександр СтуглевРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала