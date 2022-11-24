РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРЭЦ и "Росконгресс" будут продвигать бренд "Сделано в России" в стране и за рубежом
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и фонд "Росконгресс" договорились вместе продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать и продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, а также о взаимовыгодном информационном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
"Российский экспортный центр - единственный в стране институт поддержки экспорта, который активно продвигает продукцию отечественных экспортеров на международном рынке и популяризирует экспортную деятельность внутри страны. Сотрудничество с фондом "Росконгресс", крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных, деловых мероприятий, поможет усилить работу по продвижению национального бренда и программы "Сделано в России", - заявила в ходе церемонии подписания документа генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных проектов является для нас одним из ключевых направлений работы, и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для фонда новые возможности и перспективы", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Российский экспортный центр и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать и продвигать бренд "Сделано в России" внутри страны и за ее пределами, а также о взаимовыгодном информационном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
"Российский экспортный центр - единственный в стране институт поддержки экспорта, который активно продвигает продукцию отечественных экспортеров на международном рынке и популяризирует экспортную деятельность внутри страны. Сотрудничество с фондом "Росконгресс", крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных, деловых мероприятий, поможет усилить работу по продвижению национального бренда и программы "Сделано в России", - заявила в ходе церемонии подписания документа генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных проектов является для нас одним из ключевых направлений работы, и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для фонда новые возможности и перспективы", - отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
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