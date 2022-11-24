https://ria.ru/20221124/bomboubezhische-1833927428.html

В Эстонии спешно подбирают объекты для бомбоубежищ

В Эстонии спешно подбирают объекты для бомбоубежищ - РИА Новости, 24.11.2022

В Эстонии спешно подбирают объекты для бомбоубежищ

Правительство Эстонии в спешном порядке подбирает объекты для бомбоубежищ на фоне растущих опасений якобы возможного нападения со стороны России, передает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:36

2022-11-24T13:36

2022-11-24T13:36

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии в спешном порядке подбирает объекты для бомбоубежищ на фоне растущих опасений якобы возможного нападения со стороны России, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу МВД страны Лаури Ляэнеметса.Как отмечается, власти Эстонии изучают общественные здания, школы и торговые центры в поисках помещений, которые могут обеспечить защиту. С июня, пишет Блумберг, на различных объектах в стране появились десятки знаков - синие треугольники на оранжевом фоне - для обозначения общественных убежищ. Среди них, как сообщается, - лабиринт тоннелей под фортификационным сооружением XVII века в городе Нарва, расположенном на границе с Россией.По словам Ляэнеметса, страна пренебрегала своей инфраструктурой убежищ в течение трех десятилетий. При этом он отметил, что на оборудование многоквартирных домов базовыми убежищами потребуется несколько лет, а на создание сети высокозащищенных, специально построенных убежищ "уйдут десятилетия".В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с РФ.

https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония