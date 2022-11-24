https://ria.ru/20221124/bolnitsa-1833991297.html
В ЛНР обстрелы повредили психиатрическую больницу
В ЛНР обстрелы повредили психиатрическую больницу - РИА Новости, 24.11.2022
В ЛНР обстрелы повредили психиатрическую больницу
Психиатрическая больница повреждена при обстреле украинскими войсками поселка Сосновый в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:10
2022-11-24T16:10
2022-11-24T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Психиатрическая больница повреждена при обстреле украинскими войсками поселка Сосновый в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сосновый с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда) повреждена психиатрическая больница", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
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в мире, луганская народная республика, сцкк, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Киев
В ЛНР обстрелы повредили психиатрическую больницу
Психиатрическая больница была повреждена при обстреле поселка Сосновый в ЛНР