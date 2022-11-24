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СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/boepripasy-1833853425.html
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины
Западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками, пишет американское издание... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:33
2022-11-24T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками, пишет американское издание Politico."Запад ... все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге", - указывает издание.Издание отмечает, что правительства западных стран "от Оттавы до Осло" пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого "неумолимо" истощаются из-за конфликта на Украине. Помимо прочего, страны ищут способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств противовоздушной обороны.Способность оборонных отраслей удовлетворить потребности стран в краткосрочной перспективе вызвало серьезную озабоченность во время последней встречи членов НАТО в Брюсселе, отмечает Politico со ссылкой на свои источники.
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в мире, россия, нато, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 24.11.2022 (обновлено: 10:49 24.11.2022)
 
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины

Politico: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений из-за их расхода Украиной

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками, пишет американское издание Politico.
"Запад ... все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге", - указывает издание.
Издание отмечает, что правительства западных стран "от Оттавы до Осло" пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого "неумолимо" истощаются из-за конфликта на Украине. Помимо прочего, страны ищут способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств противовоздушной обороны.
Способность оборонных отраслей удовлетворить потребности стран в краткосрочной перспективе вызвало серьезную озабоченность во время последней встречи членов НАТО в Брюсселе, отмечает Politico со ссылкой на свои источники.
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