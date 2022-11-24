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СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины

СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины

Западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками, пишет американское издание... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:49

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками, пишет американское издание Politico."Запад ... все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге", - указывает издание.Издание отмечает, что правительства западных стран "от Оттавы до Осло" пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого "неумолимо" истощаются из-за конфликта на Украине. Помимо прочего, страны ищут способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств противовоздушной обороны.Способность оборонных отраслей удовлетворить потребности стран в краткосрочной перспективе вызвало серьезную озабоченность во время последней встречи членов НАТО в Брюсселе, отмечает Politico со ссылкой на свои источники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, украина, ситуация в днр и лнр