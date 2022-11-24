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Украинских беженцев "шокировало" решение властей Ирландии

Украинских беженцев "шокировало" решение властей Ирландии - РИА Новости, 24.11.2022

Украинских беженцев "шокировало" решение властей Ирландии

Украинские беженцы пожаловались в эфире ирландского RTE Radio 1 на выселение из отеля в Дублине, где они проживали с мая. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T04:58

2022-11-24T04:58

2022-11-24T06:17

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались в эфире ирландского RTE Radio 1 на выселение из отеля в Дублине, где они проживали с мая.Около двухсот беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине, на прошлой неделе они получили извещение о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место. Произошедшее вызвало у украинцев "шок".Как заявила одна из проживающих в Клондалкине украинок, они хотят остаться на прежнем месте. "Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены", - заявила женщина. По ее словам, еще один негативный момент связан с тем, что половина из проживающих в отеле беженцев нашла работу в этом районе, в случае отселения они потеряют ее."Никто не знает, куда (отправят. – прим. ред.). Никаких локаций и ориентиров", - посетовала она.Шивон МакКиран, директор одной из местных школ, куда определили детей беженцев, заявила, что она и ее коллеги также "в шоке". "Мы понятия не имеем, куда они направляются. Мы абсолютно не представляем, к какой жизни им готовится. Что мы точно знаем, так это то, что куда бы они ни отправились, им приходится начинать все сначала, что очень трудно. Это ужасно — у них нет права голоса в этом, они беззащитны относительно того, куда они попадут", - рассказала МакКиран.При этом местный Департамент по делам интеграции сообщил RTE, что "из-за беспрецедентного спроса на жилье им необходимо организовать перемещения там, где это необходимо".Сейчас в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

https://ria.ru/20221028/irlandiya-1827533834.html

https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html

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