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В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"

В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию" - РИА Новости, 24.11.2022

В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"

Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:34

2022-11-24T01:34

2022-11-24T03:34

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германия

украина

баден-вюртемберг

беженцы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.В письме федеральному правительству она предупредила, что ситуация с размещением вынужденных переселенцев будет лишь ухудшаться.Гентгес напомнила, что Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч беженцев с Украины, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и 3 тысячи человек в рамках гуманитарной помощи."В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", - предупредила министр.Мэр города Лейпциг и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг, в свою очередь, выразил опасения, что число беженцев резко увеличится наступающей зимой. "Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев", - заявил Юнг.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, баден-вюртемберг, беженцы, оон