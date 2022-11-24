01:34 24.11.2022 (обновлено: 03:34 24.11.2022)
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"
Die Welt: власти Баден-Вюртемберга заявили о стрессовой ситуации в ФРГ из-за беженцев
Лейпциге, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.
В письме федеральному правительству она предупредила, что ситуация с размещением вынужденных переселенцев будет лишь ухудшаться.
Гентгес напомнила, что Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч беженцев с Украины, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и 3 тысячи человек в рамках гуманитарной помощи.
"В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", - предупредила министр.
Мэр города Лейпциг и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг, в свою очередь, выразил опасения, что число беженцев резко увеличится наступающей зимой. "Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев", - заявил Юнг.
16 октября, 16:27В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.