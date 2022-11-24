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В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию" - РИА Новости, 24.11.2022
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В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию" - РИА Новости, 24.11.2022
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"
Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:34
2022-11-24T03:34
в мире
германия
украина
баден-вюртемберг
беженцы
оон
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.В письме федеральному правительству она предупредила, что ситуация с размещением вынужденных переселенцев будет лишь ухудшаться.Гентгес напомнила, что Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч беженцев с Украины, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и 3 тысячи человек в рамках гуманитарной помощи."В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", - предупредила министр.Мэр города Лейпциг и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг, в свою очередь, выразил опасения, что число беженцев резко увеличится наступающей зимой. "Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев", - заявил Юнг.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html
германия
украина
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в мире, германия, украина, баден-вюртемберг, беженцы, оон
В мире, Германия, Украина, Баден-Вюртемберг, Беженцы, ООН
01:34 24.11.2022 (обновлено: 03:34 24.11.2022)
 
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"

Die Welt: власти Баден-Вюртемберга заявили о стрессовой ситуации в ФРГ из-за беженцев

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛейпциге, Германия
Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Лейпциге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Германия из-за ситуации с беженцами находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации", об этом, как пишет газета Die Welt, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.
В письме федеральному правительству она предупредила, что ситуация с размещением вынужденных переселенцев будет лишь ухудшаться.
Гентгес напомнила, что Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч беженцев с Украины, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и 3 тысячи человек в рамках гуманитарной помощи.
"В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", - предупредила министр.
Мэр города Лейпциг и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг, в свою очередь, выразил опасения, что число беженцев резко увеличится наступающей зимой. "Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев", - заявил Юнг.
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В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
 
В миреГерманияУкраинаБаден-ВюртембергБеженцыООН
 
 
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