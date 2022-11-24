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В Белгородской области приняли новые меры поддержки инвесторов
В Белгородской области приняли новые меры поддержки инвесторов - РИА Новости, 24.11.2022
В Белгородской области приняли новые меры поддержки инвесторов
Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, который позволит предоставить инвесторам субсидии на возмещение затрат в рамках соглашений о защите и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:50
2022-11-24T17:50
2022-11-24T17:50
белгородская область
экономика
белгородская область
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, который позволит предоставить инвесторам субсидии на возмещение затрат в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, говорится в сообщении заксобрания.В четверг на очередном заседании заксобрания депутаты внесли изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в Белгородской области", расширив меры поддержки инвестпроектов.Как отмечает облдума, в предыдущей редакции закона были зафиксированы две нормы о предоставлении инвесторам субсидий из областного бюджета на возмещение затрат. Первая – на уплату процентов по кредитам, привлекаемым инвесторами в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов. Вторая – на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа для реализации инвестиционного проекта."Теперь появилась и третья норма – субсидирование в целях финансового обеспечения затрат на инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - информирует облдума.Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков подчеркнул, что принятие закона послужит развитию в регионе специального института соглашений о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов."Это важный документ, потому что подразумевает новый механизм поддержки инициатив бизнеса. Ещё один наш шаг навстречу инвесторам в диалоге власти и предпринимательского сообщества", – пояснил Клепиков.
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экономика, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Белгородская областная Дума
БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости.
Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, который позволит предоставить инвесторам субсидии на возмещение затрат в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, говорится
в сообщении заксобрания.
В четверг на очередном заседании заксобрания депутаты внесли изменения в закон "Об инвестиционной деятельности в Белгородской области", расширив меры поддержки инвестпроектов.
Как отмечает облдума, в предыдущей редакции закона были зафиксированы две нормы о предоставлении инвесторам субсидий из областного бюджета на возмещение затрат. Первая – на уплату процентов по кредитам, привлекаемым инвесторами в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов. Вторая – на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа для реализации инвестиционного проекта.
"Теперь появилась и третья норма – субсидирование в целях финансового обеспечения затрат на инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - информирует облдума.
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков подчеркнул, что принятие закона послужит развитию в регионе специального института соглашений о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов.
"Это важный документ, потому что подразумевает новый механизм поддержки инициатив бизнеса. Ещё один наш шаг навстречу инвесторам в диалоге власти и предпринимательского сообщества", – пояснил Клепиков.