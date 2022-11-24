https://ria.ru/20221124/azovstal-1833826371.html

Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение

Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение - РИА Новости, 24.11.2022

Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение

Правительство ДНР предложит руководству России комплексно осваивать территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, там планируется создать три вида новой... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:59

2022-11-24T07:59

2022-11-24T07:59

экономика

виталий хоценко

донецкая народная республика

мариуполь

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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Правительство ДНР предложит руководству России комплексно осваивать территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, там планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры, в том числе экопромышленный парк, заявил в Новосибирске глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко.В октябре премьер ДНР Виталий Хоценко говорил РИА Новости, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк."Правительство Донецкой народной республики будет выходить с инициативой на руководство страны, с предложением о комплексном освоении территории "Азовсталь". Эта территория представляет собой более 1 тысячи гектаров. В свое время там был воздвигнут огромный металлургический комбинат", - рассказал Шпиленко на международном форуме парковых проектов InPark.Он сообщил, что международный опыт комплексного освоения таких огромных промышленных территорий, которые к тому же граничат с морем, показывает, что во многих странах промплощадки обрастают сервисной инфраструктурой - рекреационными зонами, парками, ресторанами, пристанями.Шпиленко пообещал "высший пилотаж" при реализации на территории "Азовстали" проектов создания индустриального парка. Он пояснил, что созданная инфраструктура позволит решать вопросы, связанные с развитием кооперационных цепочек на этой территории.

https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html

https://ria.ru/20220622/azovstal-1797386271.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь