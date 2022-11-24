https://ria.ru/20221124/azovstal-1833826371.html
Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение
Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение - РИА Новости, 24.11.2022
Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение
Правительство ДНР предложит руководству России комплексно осваивать территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, там планируется создать три вида новой... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:59
2022-11-24T07:59
2022-11-24T07:59
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
мариуполь
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Правительство ДНР предложит руководству России комплексно осваивать территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, там планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры, в том числе экопромышленный парк, заявил в Новосибирске глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко.В октябре премьер ДНР Виталий Хоценко говорил РИА Новости, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк."Правительство Донецкой народной республики будет выходить с инициативой на руководство страны, с предложением о комплексном освоении территории "Азовсталь". Эта территория представляет собой более 1 тысячи гектаров. В свое время там был воздвигнут огромный металлургический комбинат", - рассказал Шпиленко на международном форуме парковых проектов InPark.Он сообщил, что международный опыт комплексного освоения таких огромных промышленных территорий, которые к тому же граничат с морем, показывает, что во многих странах промплощадки обрастают сервисной инфраструктурой - рекреационными зонами, парками, ресторанами, пристанями.Шпиленко пообещал "высший пилотаж" при реализации на территории "Азовстали" проектов создания индустриального парка. Он пояснил, что созданная инфраструктура позволит решать вопросы, связанные с развитием кооперационных цепочек на этой территории.
https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html
https://ria.ru/20220622/azovstal-1797386271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение
Корпорация развития ДНР: территорию "Азовстали" в Мариуполе ждет комплексное освоение
НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Правительство ДНР предложит руководству России комплексно осваивать территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, там планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры, в том числе экопромышленный парк, заявил в Новосибирске глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко.
В октябре премьер ДНР Виталий Хоценко
говорил РИА Новости, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк.
"Правительство Донецкой народной республики
будет выходить с инициативой на руководство страны, с предложением о комплексном освоении территории "Азовсталь". Эта территория представляет собой более 1 тысячи гектаров. В свое время там был воздвигнут огромный металлургический комбинат", - рассказал Шпиленко на международном форуме парковых проектов InPark.
Он сообщил, что международный опыт комплексного освоения таких огромных промышленных территорий, которые к тому же граничат с морем, показывает, что во многих странах промплощадки обрастают сервисной инфраструктурой - рекреационными зонами, парками, ресторанами, пристанями.
"На сегодняшний день мы будем просить поддержать инициативу о создании не менее трех видов промышленной инфраструктуры на бывшей территории "Азовстали". Это индустриальный парк, экопромышленный парк, промышленный технопарк… Если говорить об экопарке на территории ДНР в рамках "Азовстали", то это почти 500 гектаров шлаковых и шламовых отстойников. Будет ограждена территория, туда будут приглашены представители среднего и малого бизнеса, которые будут перерабатывать эти горы, постепенно очищать площадку, где в перспективе появится рекреационная зона", - заявил он.
Шпиленко пообещал "высший пилотаж" при реализации на территории "Азовстали" проектов создания индустриального парка. Он пояснил, что созданная инфраструктура позволит решать вопросы, связанные с развитием кооперационных цепочек на этой территории.