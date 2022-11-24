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В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек" - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/avtomobili-1834035033.html
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек" - РИА Новости, 24.11.2022
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"
В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:35
2022-11-24T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении регионального Минздрава.Автотранспорт поступил в Орехово-Зуевскую, Щёлковскую, Шаховскую, Егорьевскую и другие больницы региона. Автомобили закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы."На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится огромная нагрузка. В этом году в наши поликлиники поступило 15 "неотложек" на общую сумму 13,5 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество
18:35 24.11.2022
 

В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Автотранспорт поступил в Орехово-Зуевскую, Щёлковскую, Шаховскую, Егорьевскую и другие больницы региона. Автомобили закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.
"На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится огромная нагрузка. В этом году в наши поликлиники поступило 15 "неотложек" на общую сумму 13,5 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Пациент в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 16:23Новости Подмосковья
В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбщество
 
 
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