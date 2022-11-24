https://ria.ru/20221124/avtomobili-1834035033.html
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек" - РИА Новости, 24.11.2022
В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"
В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:35
2022-11-24T18:35
2022-11-24T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении регионального Минздрава.Автотранспорт поступил в Орехово-Зуевскую, Щёлковскую, Шаховскую, Егорьевскую и другие больницы региона. Автомобили закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы."На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится огромная нагрузка. В этом году в наши поликлиники поступило 15 "неотложек" на общую сумму 13,5 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20221122/tyazhelobolnye-1833413528.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество