https://ria.ru/20221124/avtomobili-1834035033.html

В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"

В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек" - РИА Новости, 24.11.2022

В подмосковные поликлиники поступило 15 новых "неотложек"

В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:35

2022-11-24T18:35

2022-11-24T18:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В медицинские организации Московской области закупили и поставили 15 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, говорится в сообщении регионального Минздрава.Автотранспорт поступил в Орехово-Зуевскую, Щёлковскую, Шаховскую, Егорьевскую и другие больницы региона. Автомобили закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы."На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится огромная нагрузка. В этом году в наши поликлиники поступило 15 "неотложек" на общую сумму 13,5 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20221122/tyazhelobolnye-1833413528.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество